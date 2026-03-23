Chhatrapati Sambhajinagar News: २०४ वर्षांची परंपरा जपणारी माळीवाड्यातील ‘काटेरी फास’ यात्रा; श्रद्धेचा थरार अनुभव

माळीवाडा: छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील माळीवाडा येथे २०४ वर्षांची ऐतिहासिक परंपरा लाभलेल्या स्वयंभू महादेव व चैतन्य कानिफनाथ महाराज यात्रा उत्साहात झाली. गुढीपाडव्याच्या तिसऱ्या दिवशी यात्रेत 'काटेरी फास' हा चित्तथरारक विधी मुख्य आकर्षण ठरला. श्रद्धेपोटी बाभळीच्या तीक्ष्ण काट्यांवर उड्या मारत १५ भाविकांनी आपला नवस पूर्ण केला..यात्रेच्या प्रारंभी गुढीपाडव्याला महादेव मंदिरात पूजा करून ३० फूट उंच 'महाल' (काठी) उभारण्यात आली. त्यावर महादेवाची पितळी प्रतिमा स्थापित करून पारंपरिक विधी पार पडले..यात्रेच्या मुख्य दिवशी रात्री १२ पासून ढोल-ताशांच्या गजरात आणि 'हर हर महादेव'च्या जयघोषाने मंदिर परिसर दुमदुमून गेला होता. फटाक्यांच्या आतषबाजीने आणि काठीवर रेवड्यांच्या वर्षावातून भक्तांनी आपला आनंद व्यक्त केला..फास जाळून यात्रेची सांगतायात्रेतील सर्वांत वैशिष्ट्यपूर्ण 'काटेरी फास' विधी वेशीबाहेर पार पडला. बाभळीच्या काट्यांचे फास रचून त्यावर भाविकांनी उड्या मारल्या. यामध्ये कोंडिराम पल्हाळ, विनायक पल्हाळ, आण्णा नामदेव पल्हाळ, सोमनाथ मुळे, दादाराव पल्हाळ, गोरख हेकडे, सोमनाथ पल्हाळ, राम महाराज विठोरे, दिलीप काळे, दत्तात्रय विनायक पल्हाळ, प्रदीप पल्हाळ, श्याम पल्हाळ, रवींद्र संजय वावरे, साईनाथ रमेश पल्हाळ आणि संजय वावरे या १५ भाविकांनी काट्यांवर उड्या मारून नवस फेडला. पहाटे ४ः१५ ला हा फास जाळून यात्रेची सांगता झाली..यात्रेची वैशिष्ट्ये:गर्दीच्या नियोजनासाठी दोन मोठ्या स्क्रीनवरून थेट प्रक्षेपण.तांडव ग्रुपतर्फे मोफत पाणी व सरबत वाटप.मंदिर परिसरात आकर्षक विद्युत रोषणाई.पाच दिवस शिवमहापुराण कथा. रविवारी भंडाऱ्याचे वाटप.