Aurangabad | आजाराला कंंटाळून संपवले जीवन, पैठणमधील धक्कादायक घटना

लोहगाव (जि.औरंगाबाद ) : गाढेगाव पैठण शिवारातील एका विहिरीच्या पाण्यात सडलेल्या अवस्थेत सापडलेल्या अनोळखी पुरूषाच्या पार्थिवाची ओळख पटवण्यास बिडकीन पोलिसांना यश आले आहे. मुलानीवाडगाव येथील मनोरूग्ण व कर्णबधीर असलेल्या एकनाथ नाना ताकवाले याने आजाराला कंटाळुन जीवन संपवल्याचे समोर आले आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की औरंगाबाद (Aurangabad) जिल्ह्यातील लोहगाव- शेकटा रस्त्यावरील गाढेगाव शिवारातील हरिशचंद्र मल्होत्रा (रा.औरंगाबाद) यांच्या गटमधील (नंबर १७) विहीरीत गुरूवारी (ता.तीन) अनोळखी पंचेचाळीस वर्षीय अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह पाण्यात तरंगताना आढळून आला होता. (Man End His Life Due To Illness In Paithan Taluka Of Aurangabad)

अग्निशमन दल जवानांनी पाण्यात सडलेला अवस्थेतील मृतदेह बाहेर काढल्यावर ओळख पटत नसल्याने पोलीसांनी बिडकीन स्मशानभूमीत जागेवर शवविच्छेदन व अंत्यसंस्कार केल्यावर पोलीसासमोर तपासाचे मोठे आव्हान होते. परतु सकाळ, सोशल मीडियावरील बातमीमुळे पोलीस नातेवाईकांपर्यंत पोहोचले. त्यांना मृताचे कपडे टी शर्ट, गळ्यातील माळ, उजव्या हातावर बजरंग बलीचा फोटो, ओम, गोंदलेल्या चिन्ह दाखवताच अनोळखी मृतदेहाची ओळख पटली आहे. मृत सावखेडा (ता.गंगापूर) येथील बहिणीकडे राहत होता.

आठ दिवसांपूर्वी तो चितेगाव येथे पत्नी मुलांना भेटण्यासाठी जातो असे सांगून गेलेल्या मनोविकारग्रस्त एकनाथने विहिरीत आत्महत्या केल्याचे उघड झाले. या प्रकरणाचा सहायक पोलीस निरीक्षक संतोष माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोहगाव बीट जमादार सोमनाथ तांगडे यांनी दोन दिवसांत तपास केला.