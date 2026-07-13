Chhatrapati Sambhajinagar: ‘मांडकी’चा विकास फसला चिखलात; वर्गखोल्या, रस्ते, पाणी, कचरा, स्मशानभूमीपर्यंत प्रश्नच प्रश्न

मांडकी: शहरापासून अवघ्या आठ किलोमीटर अंतरावर असलेले पाच हजार लोकसंख्येचे मांडकी गाव. अंतर्गत रस्त्यांची बहुतांश कामे येथे झालेली आहेत. मात्र, गावाच्या वेशीवरील रस्त्याच्या कामाला निधीअभावी अद्यापही मुहूर्त लागलेला नाही. .जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या दुर्लक्षामुळे शाळांच्या वर्गखोल्यांची दुरवस्था, लोकसंख्यावाढीमुळे वारंवार चोकअप होणारी जुनी ड्रेनेजलाइन, नदीतच ड्रेनेजलाइन सोडल्याने वाढलेली दुर्गंधी, अपुरी पाणीपुरवठा यंत्रणा, जागोजागी पडलेला कचरा अशा विविध समस्यांचा सामना आज येथील ग्रामस्थांना करावा लागत आहे..मांडकी या गावाची लोकसंख्या वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार दोन हजार होती. आज येथील मतदारांचीच संख्या १,७०० आहे. लोकसंख्या पाच हजारांवर पोचलेली आहे. मागील काही वर्षांत गाव बऱ्यापैकी सुधारले. मोठ्या इमारती उभ्या राहिल्या. सिमेंट रस्त्यांची कामे झाली, त्यावर रंगीत गट्टूही बसवले..Akola: बोगस बियाणे प्रकरणी कंपन्यांना दणका; दोन कंपन्यांवर गुन्हे दाखल; कृषी विभागाची कारवाई.मात्र, नुसतीच रस्त्यांची कामे झाली म्हणजे गावाचा विकास झाला असे नाही. इतर आवश्यक पायाभूत आणि मूलभूत सुविधांनी आजही हे गाव मागासलेलेच आहे. गावची निजामकालीन शाळा आज मोडकळीस आली. त्यात आठवीपर्यंतचे वर्ग भरतात. वर्गखोल्या मात्र सहाच असून, त्यातही दोनची पडझड झालेली आहे. त्यामुळे चार वर्गांची मुले बसवावी कुठे, हा प्रश्न आहे..जुनी बालवाडी आज उकिरडा बनली. घुशी आणि उंदरांनी ती पोखरली आहे. या बकाल अवस्थेमुळे खासगी जागेत मुलांची बालवाडी भरवली जात आहे. या ग्रामपंचायतीत समाविष्ट असलेल्या राहुलनगर वस्तीतही शाळा व बालवाडीची अशीच अवस्था आहे. पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेला नवीन वर्गखोल्या व बालवाडीच्या बांधकामाठी वारंवार प्रस्ताव दिले. मात्र, अद्यापही निधी मंजूर नाही, असे येथील सरपंच नामदेव गायके यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. खासगी शाळा चालवण्यासाठीच प्रशासन सरकारी शाळांच्या सुविधांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही त्यांनी विविध समस्या मांडताना केला..Constitutional Amendment India: मंत्रिपदावरून हटविण्याऐवजी निलंबन;प्रस्तावित १३०व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबत संसदीय समितीची शिफारस.महापालिकेने घ्यावा आमचा कचरागावात कचरा टाकण्यासाठी जागा व संकलनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. त्यामुळे गाव परिसरात ग्रामस्थ जागा मिळेल तिथे कचरा टाकत आहेत. परिणामी, पावसाळ्यात अधिक दुर्गंधी व डासांचा त्रास वाढतो. येथील कचरा संकलित करून तो महापालिकेच्या चिकलठाणा येथील डेपोत देण्याची ग्रामपंचायतीची तयारी आहे. यासंबंधी आयुक्तांशी चर्चा करून निवेदनही दिले. मात्र, महापालिका अजूनही गप्प आहे..तीन गावांना जोडणारा रस्ता अजूनही कच्चाचमांडकीपासून तीन गावांना जोडणारा अंतर्गत रस्ता १५ वर्षांपूर्वी लोकसहभागातून तयार केला गेला. त्यावेळी मुरूम-माती टाकून तयार केलेला हा रस्ता आजही तसाच आहे. मांडकीपासून पळशी-बकापूर, महाल पिंप्री, कच्चघाटीला जोडणाऱ्या या रस्त्याचे डांबरीकरण करावे, अशी मागणी या मार्गावरील शेतकऱ्यांनी केली. मात्र, पंधरा वर्षांत एकाही खासदार, आमदाराने निधी दिलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.