छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: ‘मांडकी’चा विकास फसला चिखलात; वर्गखोल्या, रस्ते, पाणी, कचरा, स्मशानभूमीपर्यंत प्रश्नच प्रश्न

Mandki Village Faces Multiple Infrastructure Challenges: मांडकी गावात रस्ते, शाळा, पाणीपुरवठा, कचरा आणि ड्रेनेजसारख्या मूलभूत सुविधांचे गंभीर प्रश्न कायम आहेत.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मांडकी: शहरापासून अवघ्या आठ किलोमीटर अंतरावर असलेले पाच हजार लोकसंख्येचे मांडकी गाव. अंतर्गत रस्त्यांची बहुतांश कामे येथे झालेली आहेत. मात्र, गावाच्या वेशीवरील रस्त्याच्या कामाला निधीअभावी अद्यापही मुहूर्त लागलेला नाही.

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Marathwada
Chhatrapati Sambhajinagar
Road conditions and repairs

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Chhatrapati Sambhajinagar