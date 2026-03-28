Chhatrapati Sambhajinagar: वेरूळ लेणी ते घृष्णेश्वर मंदिरापर्यंत बायपास; वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी ४३ कोटींचे चारपदरी काम सुरू

खुलताबाद: जागतिक वारसा लाभलेल्या वेरूळ लेणी आणि बारावे ज्योतिर्लिंग श्री घृष्णेश्वर मंदिर परिसरातील वाहतुकीची कोंडी कायमची फोडण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. लेणी क्रमांक एक ते घृष्णेश्वर मंदिर या नवीन चारपदरी बाह्यवळण रस्त्याच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरवात झाली आहे. ४३ कोटी रुपये खर्चून हा प्रकल्प उभारला जात आहे. आगामी कुंभमेळ्यापूर्वी हे काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठेवले आहे..वेरूळ लेणी आणि मंदिरात येणाऱ्या पर्यटकांची व भाविकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अरुंद रस्त्यांमुळे येथे तासनतास वाहतुकीची कोंडी होत असे. कुंभमेळ्याच्या काळात ही समस्या अधिक गंभीर होऊ नये, यासाठी १,६५० मीटर लांबीचा आणि १६ मीटर रुंदीचा हा भव्य चारपदरी रस्ता तयार केला जात आहे..हा मार्ग महाराष्ट्र राज्य पर्यटन महामंडळाच्या (एमटीडीसी) अभ्यागत केंद्राच्या मागील बाजूने निघून थेट मंदिर समोरील यात्री निवास परिसरातील वाहनतळाला जोडला जाणार आहे. यामुळे मुख्य रस्त्यावरील जड वाहनांचा भार कमी होईल..लेणी परिसर होणार प्रदूषणमुक्त 'वॉकिंग झोन'नवीन बाह्यवळण रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर जुना रस्ता सर्व प्रकारच्या इंधनचलित वाहनांसाठी बंद केला जाण्याची शक्यता आहे. हा परिसर केवळ पादचाऱ्यांसाठी 'वॉकिंग झोन' म्हणून विकसित केला जाईल. 'लेणी ते मंदिर हा प्रवास प्रदूषणमुक्त आणि सुखकर व्हावा, यासाठी या मार्गावर भविष्यात ई-रिक्षा सुरू करण्याचे नियोजन आहे,' असे सूत्रांनी सांगितले. यामुळे पुरातन लेण्यांचे प्रदूषणापासून रक्षण होण्यास मदत होईल..व्यापाऱ्यांचे होणार पुनर्वसनया प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या अतिक्रमित दुकानदारांचाही प्रशासनाने विचार केला आहे. गट नंबर चारमध्ये नवीन व्यापार संकुल आणि यात्री निवास उभारले जात असून, या प्रकल्पात बाधित दुकानदारांना प्राधान्याने जागा दिली जाणार आहे. सध्या वेरूळ घाटाच्या पायथ्याशी मातीकाम आणि सपाटीकरणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, या प्रकल्पामुळे वेरूळच्या वैभवात भर पडणार आहे.