PWD: महिनाअखेरीस काम पूर्ण झालेच पाहिजे! छत्रपती संभाजीनगर-जळगाव महामार्गासाठी केंद्र शासन, बांधकाम विभागाचे कंत्राटदाराला निर्देश

माणिकनगर : छत्रपती संभाजीनगर-जळगाव महामार्गावरील सिल्लोड तालुक्यातील माणिकनगर (भवन) येथील पूर्णा नदीच्या पुलाजवळील खोलवर खड्ड्यांमुळे बुधवारी (ता. २९ ऑक्टोबर) दिवसभर वाहतूक ठप्प झाली होती..याबाबतचे सविस्तर वृत्त दैनिक 'सकाळ'मध्ये प्रकाशित झाले होते. यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग खडबडून जागा झाल्याने सदरील कंत्राटदारास महामार्गाच्या नाली, सिमेंट रस्ता तसेच पुलाच्या कामास ३० नोव्हेंबरची डेडलाइन देण्यात आली आहे..गेल्या आठ दिवसांपासून पडणाऱ्या सततच्या पावसाने रस्त्यावर दोन ते तीन फूट खोल खड्डे पडले असून, त्यात पाणी साचल्यामुळे बुधवारी (ता. २९) सकाळी नऊच्या सुमारास सिल्लोडहून छत्रपती संभाजीनगरकडे जाणाऱ्या एका जड वाहतूक करणाऱ्या ट्रकचा (एमपी ०९ एचजे ६८५५) पाटा तुटला. या गंभीर घटनेमुळे महामार्गावर दिवसभर वाहतुकीची मोठी कोंडी निर्माण झाली होती. याचे वृत्त गुरुवारी दैनिक 'सकाळ'मध्ये प्रसिद्ध होताच सार्वजनिक बांधकाम विभाग खडबडून जागे झाले..शिवाय केंद्र शासनाने या बातमीची दखल घेतली. त्यांनी संबंधित कंत्राटदाराला कडक शब्दांत निर्देश दिल्याने वळण रस्त्यावर असलेल्या सिमेंट रस्त्याच्या कामास सुरवात झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या मार्गावरील अपूर्णावस्थेत राहिलेला सिमेंट रस्ता, नालीचे बांधकाम करून ढापे टाकणे, अपूर्ण दुभाजक पूर्ण करणे, रबरी गतिरोधक बसविणे, पुलाचे काम व सिमेंट रस्त्याच्या, नालीमधील असलेल्या जागेत, पुलावरील असलेल्या खटक्यावर डांबरीकरण करणे आदी सर्व कामे ३० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत..Jalgaon News : जळगावकरांची दिवाळी खड्ड्यांतच! महामार्गावरील बिकट अवस्थेमुळे अपघात व धुळीचा त्रास.छत्रपती संभाजीनगर-जळगाव महामार्गावर बुधवारी दिवसभर वाहतूक खोळंबल्याची बातमी दैनिक 'सकाळ'ने गुरुवारी प्रसिद्ध करताच याबाबत वरिष्ठांना कळविले. केंद्र शासनाकडूनही संबंधित कंत्राटदाराकडून ३० नोव्हेंबरपर्यंत काम पूर्ण करून घेण्याच्या सूचना मिळाल्या आहेत. हे काम वेळेत पूर्ण करून घेण्याबाबत पूर्ण प्रयत्न केला जाईल.- रोहित कुडके, अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे.