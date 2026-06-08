Chhatrapati Sambhajinagar: फिर्यादीच निघाला ९१ लाखांच्या दागिन्यांचा चोर ; बनाव केला अन्् अडकला, रेल्वे स्थानिक गुन्हे शाखा, मनमाड लोहमार्ग पोलिसांची कारवाई

छत्रपती संभाजीनगर/मनमाड: मुंबई येथील सराफा व्यापाऱ्याकडे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याने ९१ लाख ३४ हजार २९५ रुपयांचे दागिने व रोकडची बॅगच रेल्वेतून चोरी गेल्याचा बनाव रचला. मात्र, त्या कर्मचाऱ्याचा एक साथीदार लोहमार्ग पोलिसांच्या हाती लागला अन् सर्व प्रकरणाचा भंडाफोड झाला. मनमाड लोहमार्ग पोलिसांत चार जूनला फिर्याद देणारा कर्मचारीच आरोपी बनला. .तिसऱ्या साथीदाराला पोलिसांची भणक लागतात तो फरार झाला. आरोपींकडून ८० लाख ८४ हजार २९५ रुपयांचे दागिने, रोकड असा ऐवज जप्त केला. छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्थानिक गुन्हे शाखा व मनमाड लोहमार्ग पोलिसांनी ही कारवाई केली..Israel Airstrike Iran : जग युद्धाच्या उंबरठ्यावर! डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सल्ला धुडकावून इस्रायलचा इराणवर मोठा हल्ला .बनाव रचणारा कर्मचारी नरेश नेमाराज जाट (२७, रा. समया ट्रस्ट भवन, सागर, मध्य प्रदेश), लक्ष्मण भाराराम लोढा (वय २६, रा. सध्या रा. हडपसर, पुणे, मूळ मध्य प्रदेश), राजू ओराराम परिहार (३२, रा. मूळ रा. चार भुजाकीगल्ली, बोमादरा, जि. पाली, राजस्थान) सध्या रा. सुशिरा रेसिडेन्सी, हडपसर) अशी आरोपींची नावे आहेत. यातील लक्ष्मण आणि नरेश या दोघांना बेड्या ठोकल्या..लोहमार्ग पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुख्य आरोपी नरेश जाट याने मनमाड लोहमार्ग पोलिसांत फिर्याद दिली होती. तो मुंबई व मध्य प्रदेशातील सराफा व्यापारी राजेंद्र चौधरी यांच्याकडे मागील पाच वर्षांपासून काम करतो. त्याने विश्वास संपादन केल्याने त्याच्याकडे सोन्याचे कच्चे मटेरिअल ने-आणसह मार्केटिंगचे काम होते. तिन्ही आरोपी याच व्यवसायाशी निगडित असल्याने एकमेकांच्या ओळखी होत्या. आरोपी लक्ष्मण लोढा हा काही वर्षांपूर्वी चौधरी यांच्याकडेच काम करत होता. फरार राजू परिहार हा फेरीची कामे करतो.....अन् मी चोरीची तक्रार देतोतिघा आरोपींमध्ये एक प्लॅन झाला. कर्मचारी नरेश हा विदिशा (मध्य प्रदेश) येथून तीन जूनला पंजाब मेल एक्स्प्रेस या रेल्वेने जात असताना चार जूनच्या पहाटे सव्वादोनला मनमाड रेल्वेस्थानकावर आली, दरम्यान नरेश हा बाथरूमला गेला. त्याचवेळी ५६ लाख रुपयांची रोकड आणि ३५ लाख ३४ हजार २९५ रुपयांचे दागिने असा एकूण ९१ लाख ३४ हजार २९५ रुपयांचा मुद्देमाल असलेली सीटवरची बॅग ठरल्याप्रमाणे लक्ष्मण व राजूने लंपास केली..Ancient Heritage Discovery : भुदरगड तालुक्यात सापडला मध्ययुगीन काळातील दुर्मीळ ठेवा; ज्योतिर्लिंग मंदिराबाहेर आढळल्या गूढ शिळा, शेकडो वर्षांपूर्वीचा इतिहास उजेडात.मालकाने ओळखले लक्ष्मणलानरेशच्या फिर्यादीवरून मनमाड लोहमार्ग पोलिसांत गुन्हा नोंद झाला. छत्रपती संभाजीनगर लोहमार्ग पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेची टीमही कामाला लागली. दरम्यान, पोलिसांना सीसीटीव्हीत दोघेजण एक बॅग घेऊन जाताना दिसले. चेहरे स्पष्ट दिसत असल्याने पोलिसांनी हे सीसीटीव्ही नरेशच्या मालकाला पाठविले. त्यात आरोपी लक्ष्मणला मालकाने ओळखले. त्याचा पत्ता काढला असता तो पुण्यात असल्याचे समोर आले. त्यानंतर एक टीम तत्काळ पुण्याला रवाना झाली. चौकशीत नरेश, लक्ष्मण व राजूचा नियोजित प्लॅन पोलिसांसमोर आला..लोहमार्ग पोलिसांना काय सापडले?पोलिसांनी २६ लाख ५० हजार रुपयांचे चांदीचे १४ नग ठोकळे, एक लाख ८१ हजारांचे पावणे दोन किलोचे चांदीचे कमरपट्टे, चार लाख ७० हजार ७९५ रुपयांचे सोन्याच्या बांगड्यांचे दोन नगर, चांदीचे दोन हार, दोन पॅन्डल, कानातील पाच जोड (१० नग), सोन्याचा नेकलेस, सहा नग सोन्याचा पॅन्डल असा एकूण एक किलो ८९ ग्रॅम सोन्या-चांदीचे दागिने तसेच दोन लाख ३२ हजार ५०० रुपयांची लगड आणि रोख ४५ लाख ५० हजार असा एकूण ८० लाख ८४ हजार २९५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. ही कारवाई मनमाड पीआय राजकुमार पाडवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरातील रेल्वेच्या स्थानिक गुन्हे शाखेचे एपीआय प्रशांत गंभीरराव, पीएसआय चंदन साकला, राहुल गायकवाड, प्रमोद जाधव, मनोज खंडागळे आणि मनमाडचे एपीआय नरेंद्र खैरनार, प्रकाश पावसे, अनंता आघाव, प्रकाश केदार, निदीन देशमुख, जितेंद्र कांदे, विठ्ठल वाघ, अविनाश डावरे यांच्या पथकान केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.