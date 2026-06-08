छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: फिर्यादीच निघाला ९१ लाखांच्या दागिन्यांचा चोर ; बनाव केला अन्् अडकला, रेल्वे स्थानिक गुन्हे शाखा, मनमाड लोहमार्ग पोलिसांची कारवाई

Employee Behind the Multi-Lakh Jewellery Theft Plot: मुंबईतील सराफा व्यापाऱ्याकडे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याने ९१ लाख रुपयांहून अधिक किमतीचे दागिने आणि रोकड रेल्वेतून चोरी गेल्याचा बनाव रचला.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर/मनमाड: मुंबई येथील सराफा व्यापाऱ्याकडे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याने ९१ लाख ३४ हजार २९५ रुपयांचे दागिने व रोकडची बॅगच रेल्वेतून चोरी गेल्याचा बनाव रचला. मात्र, त्या कर्मचाऱ्याचा एक साथीदार लोहमार्ग पोलिसांच्या हाती लागला अन् सर्व प्रकरणाचा भंडाफोड झाला. मनमाड लोहमार्ग पोलिसांत चार जूनला फिर्याद देणारा कर्मचारीच आरोपी बनला.

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Chhatrapati Sambhajinagar
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