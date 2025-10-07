Manoj Jarange: ओबीसी नेत्यांनी केले ओबीसींचे वाटोळे: मनोज जरांगे

छत्रपती संभाजीनगर : स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्याच्या हेतूने काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार सतत मराठा आरक्षणासंदर्भातील शासन निर्णयावर टीका करत आहेत; परंतु बनावट आरक्षण देऊन या ओबीसी नेत्यांनीच ओबीसींचे वाटोळे केल्याचा आरोप मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे यांनी सोमवारी (ता. सहा) केला..मराठा आरक्षणाला मिळालेले यश अनेकांना बघवत नाही, परंतु लढाई अजून संपलेली नाही. याउलट मराठा समाजाबद्दल आक्षेपार्ह बोलून वातावरण दूषित करण्याचा प्रकार सुरू असून, दुसऱ्या जिल्ह्याचा नेता आणून परळीची टोळी तणाव निर्माण करीत आहे. मराठवाड्यात त्यांनीच जातीयवाद वाढविला आहे. खून करून नाही म्हणणाऱ्या लोकांकडून न्यायाची अपेक्षा काय ठेवणार? पण, माझ्या जातीला हिणवलेले सहन करणार नाही’, असेही जरांगे यांनी ठणकावले..तब्येतीच्या कारणास्तव उपचारासाठी जरांगे हे शहरातील खासगी रुग्णालयात आहेत. त्यांनी सोमवारी आरक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या यावर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. धनगर, आदिवासींनी एकत्र चर्चा करून एकमेकांचे गैरसमज दूर करण्याची गरज आहे. इकडे मराठा समाजाला नोंदी असूनसुद्धा आरक्षणासाठी झगडावे लागत आहे. कायदेशीर आधारावर जीआर निघतो, कुणाच्या दबावात नाही, हे विरोधकांनी लक्षात घ्यावे. वडेट्टीवारांनी ओबीसी आरक्षणातील काही गुणाकार समजून घ्यायला पाहिजेत, असेही जरांगे यांनी नमूद केले..अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्याची बिकट अवस्था झाली आहे. एकेका गावात पुरामुळे काहीही शिल्लक राहिलेले नाही. आरक्षणाहून शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. मात्र, सरकार केवळ सभा समारंभात व्यस्त आहे. विमानातून दौरे करत सभांमध्ये हारतुरे घालण्यात व्यस्त आहे. सिल्लोड, करमाळा, धाराशिव आणि बार्शी येथे शेतकरी न्यायासाठी उपोषण करत आहेत, सरकारकडे त्यांच्यासाठी वेळ नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी एकजूट बाळगावी. सरकारने नुकसानभरपाई नाही दिली, तर दिवाळीनंतर शेतकऱ्यांची मोठी लढाई उभी करण्याचा इशाराही जरांगे यांनी दिला..भुजबळांपासून सरकार, मराठ्यांनी सावध राहावेनागपूरमध्ये जीआर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आयोजित करण्यात आलेला मोर्चा हा पूर्णपणे काँग्रेस पुरस्कृत असल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. ते म्हणाले, की दोन-अडीच महिन्यांपूर्वी छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार यांच्या भेटीनंतर हा मोर्चा नियोजनबद्ध रीतीने पुढे नेला जात आहे. षड्यंत्र स्पष्टपणे समोर येत आहे..Vijay Wadettiwar: ओबीसी उपसमिती हे सरकारचे सोंग; विजय वडेट्टीवार, समाजाला लॉलीपॉप देण्याचा शासनाचा प्रयत्न .महत्त्वाचे म्हणजे, हे दोन्ही आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. छगन भुजबळ यांचा सरकार आणि मराठा-ओबीसी वादावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे मराठा समाजाने आणि सरकारने याबाबत सावध व्हावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.