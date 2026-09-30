Maratha Reservation: अंतरवालीमधील कोणी टीका केली तर दुर्लक्ष करा ; जरांगे . गावाचे योगदान विसरणार नाही

वडिगोद्री : ‘‘मराठा आरक्षण आंदोलनात अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) या गावाचे योगदान मोठे असून, ग्रामस्थांची लाभलेली साथ विसरणार नाही. या गावातील कोणी टीका केल्यास सोडून द्या, दुर्लक्ष करा’’, असे आवाहन आंदोलक मनोज जरागे यांनी मंगळवारी (ता. २९) केले.छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात उपचार घेऊन जरांगे यांचे अंतरवाली सराटीत आगमन झाले. औक्षण करून महिलांनी त्यांचे स्वागत केले. घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. ग्रामदैवत मारोती मंदिर, मोहटा देवी मंदीरात त्यांनी दर्शन घेतले. .यावेळी भावना व्यक्त करताना जरांगे म्हणाले, ‘‘ मी जिवंत असेपेर्यंत या गावाला विसरू शकणार नाही, डाग लागणार नाही. या गावाशी आपले नाते घट्ट आहे. आंदोलन काळात गावाने त्रास सहन केला. गावासह राज्यातील समाजबांधवांनी मोठी साथ दिली. आंदोलनात गावाचे योगदान कुणी विसरू शकणार नाही. पाटोद्यात (जि. बीड) आंदोलन स्थगित केल्यानंतर मी जाहीर केल्याप्रमाणे गावातील आंदोलनाचा मंडप, व्यासपीठ काढून घेतले..मी या गावाच्या कायम सोबत आहे. यापुढे दर शनिवारी व रविवारी अंतरवाली सराटीत असेन. माझ्याविरोधात गावातील कोणी टीका केली तर त्याकडे दुर्लक्ष करा, सोडुन द्या. सर्वांनी दसरा मेळाव्यासाठी नारायणगडावर या.’’ .समाजातील काही लोकांना तीन महिने बोलणार नाही. त्यांना काय म्हणायचे ते म्हणू द्या. मला शिव्या द्या, काही फरक पडत नाही. अति होईल तेव्हा बघू. मी ‘मॅनेज’ होत नाही म्हणून खोटे आरोप करतात. यात कोण कोण सामील आहे ते शोधून काढू. मला एकटे पाडायचा काहींनी विडा उचलला आहे. कितीही षडयंत्र केली, जेरीस आणण्याचा प्रयत्न केला तरी मागे हटणार नाही. आरक्षण मागतोय हा दोष आहे का? मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास तीन महिन्यानंतर पाटोदा येथून पुढे मुंबईत जाणार आहे.— मनोज जरांगे, आंदोलनकर्ते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.