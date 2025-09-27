Manoj Jarange: मनोज जरांगेंची तब्येत अचानक खालावली, छत्रपती संभाजीनगरच्या रुग्णालयात दाखल

मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील यांची तब्येत खालावली आहे. त्यांना छत्रपती संभाजीनगरच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मागील दोन-तीन दिवसांपासून जरांगे यांना ताप, खोकला, सर्दी आणि अशक्तपणा जाणवत होता. आज त्रास जास्त वाढल्यामुळे त्यांना गॅलेक्सी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केले गेले आहेत. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत आणि पुढील दोन-तीन दिवस उपचार चालतील..मनोज जरांगे पाटील गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करत आहेत. २०२१ नंतर मराठा आरक्षणाचा संघर्ष तीव्र झाला, जेव्हा त्यांनी त्यांच्या गावात उपोषण सुरू केले. मनोज जरांगे पाटील यांच्या निषेधादरम्यान पोलिसांनी लाठीचार्ज केला होता. त्यानंतर त्यांचे उपोषण राज्यभर चर्चेत आले..आझाद मैदानावर उपोषणऑगस्ट महिन्याच्या शेवटी मनोज जरांगे आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले होते. या उपोषणामुळे सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला, कारण मनोज जरांगे यांना पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातून मराठा समाज मुंबईत दाखल झाला होता. त्यांच्या या लढ्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसीतून हैदराबाद गॅझेटनुसार जातप्रमाणपत्र मिळायला सुरुवात झाली..Manoj Jarange Patil : शेतकऱ्यांना मदत देण्यास दिरंगाई केल्यास महाराष्ट्र जाम करणार.आंदोलन संपवण्यापूर्वी राज्य सरकारसमोर अटीआज मनोज जरांगे यांनी आंदोलन संपवण्यापूर्वी राज्य सरकारसमोर काही अटी ठेवल्या. मुख्य मागणी कुणबी जातीचा मराठा समाजात समावेश करण्याची होती. सरकारने ही मागणी मान्य केली आणि शासन आदेश जारी केला. त्यानंतर लगेचच जरांगे यांनी आमरण उपोषण सोडले आणि आंदोलन संपवण्याची घोषणा केली..मनोज जरांगे पाटील कोण आहेत?१ ऑगस्ट १९८२ रोजी महाराष्ट्रात जन्मलेले मनोज जरांगे हे मराठा आरक्षणासाठी लढणारे एक प्रमुख कार्यकर्ते आहेत. २०२३ पासून हे त्यांचे सातवे उपोषण आहे. जरांगे यांनी २०२१ मध्ये पिंपळगाव येथे मराठा समाजासाठी ९० दिवसांचे आंदोलन केले. त्यानंतर ऑगस्ट २०२३ मध्ये जालन्यात अनेक दिवस आंदोलन केले. २०२३ ते २०२५ दरम्यान त्यांनी विविध प्रदेशांमध्ये अनेक वेळा उपोषण केले आहे..Maratha Reservation : कुणबी नोंद असूनही वंशावळ सिद्ध करणे कठीण; गाव, आडनाव जुळले तरी जुन्या कागदपत्रांअभावी मिळेना जात प्रमाणपत्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.