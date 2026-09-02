Manoj Jarange Protest: मंत्री भेटीला आल्याशिवाय माघार नाही; मनोज जरांगे; शिष्टमंडळ छत्रपती संभाजीनगरात तळ ठोकून

जालना/ छत्रपती संभाजीनगर: ‘‘माझ्या मागण्या सरकारच्या स्तरावरील आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षकांशी चर्चा करून फायदा नाही. अधिकाऱ्यांना पुढे करून मंत्री त्यांना बळीचा बकरा बनवत आहेत. सर्व मागण्या मान्य करून उद्याच (ता. दोन) शासन निर्णय काढावा. अंमलबजावणी सुरू करावी. मंत्र्यांनी इथे यावे; तोपर्यंत माघार घेणार नाही,’’ असे मराठा आरक्षण उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी मंगळवारी (ता. एक) रात्री उशिरा स्पष्ट केले..अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज चौथा दिवस होता. त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत शासनाचे शिष्टमंडळ छत्रपती संभाजीनगर येथे दाखल झाले. संभाजीनगरातील एका हॉटेलमध्ये दुपारी चारपासून ते ठाण मांडून आहे. मंत्री, मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, उद्योगमंत्री उदय सामंत, पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, आमदार प्रसाद लाड आदींचा शिष्टमंडळात समावेश आहे. भाजप शहराध्यक्ष किशोर शितोळे, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, विशेष पोलिस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्रा आदी शिष्टमंडळासोबत होते..Shiv Sena : ठाकरे गटाच्या जोरदार युक्तिवादानंतर आज शिंदे गट सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडणार; धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद निर्णायक टप्प्यावर.शिष्टमंडळाने आधी आपापसात चर्चा केली. त्यानंतर शिष्टमंडळाच्या प्रतिनिधी म्हणून जालन्याच्या जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, जालन्याचे पोलिस अधीक्षक तेघबीरसिंग संधू यांना जरांगे यांच्यासोबत चर्चेसाठी रात्री दहाच्या सुमारास अंतरवाली सराटी येथे पाठविण्यात आले.जरांगे जिल्हाधिकारी मित्तल यांना उद्देशून म्हणाले, ‘‘तुम्ही जिल्ह्याचे प्रमुख आहात. तुमचा काही दोष नाही. ज्यांनी तुम्हाला पाठवले आहे, त्यांनीच यावे. माझ्या मागण्या राज्य शासनाकडे आहेत. तुमच्या स्तरावरचा हा विषय नाही. तुमचा वेळ वाया घालवू नका. सरकार जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करीत आहे..माझ्या मागण्यांशी तुमचा कुठलाही संबंध नाही. यापुढे तुम्ही येऊ नका. अभ्यास करून मोठे झालेल्या अधिकाऱ्यांना मंत्री ज्ञान शिकवतात. तीन वर्षांत पहिल्यांदाच अधिकाऱ्यांना पुढे केले आहे. मंत्र्यांसाठी आमचे दरवाजे खुले आहेत. सर्व मागण्यांची पूर्तता करा. मी एक दिवसही वेळ देणार नाही.’’हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. ‘‘प्रत्येक गावात ग्रामसेवक, तलाठ्यांनी शिबिर घेऊन नागरिकांना माहिती द्यावी. गावात दवंडी देऊन नोंदी सापडल्याचे सांगावे. त्याआधारे जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी जरांगे यांनी केली..सातारा, कोल्हापूर गॅझेट‘‘सातारा, कोल्हापूर गॅझेटसंदर्भात शासन निर्णय उद्याच काढा. तो सरकारी दस्तऐवज आहे. त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. प्रलंबित वैधता अर्ज तातडीने निकाली काढा. आंदोलनातील कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्या. प्रलंबित मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय मागे हटणार नाही, असा इशारा जरांगेंनी दिला.उपोषण सोडा‘‘जिल्हा प्रशासन म्हणून आमच्या काही मर्यादा आहेत. शासनाकडून ५८ लाख नोंदींची माहिती आणण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर याद्या लावल्या जातील, शिबिरे घेतली जातील. सरकार मागण्यांवर सकारात्मक आहे. मंत्री चर्चेसाठी येणार आहे. संवाद सुरू राहील. यासाठी नोडल अधिकारी नेमण्यात येतील; उपोषण सोडा, असे आवाहन मित्तल यांनी केले. नोकरी करत असताना फाशी घेण्याचे वेळ आली तरी चालेल, पण मी माझे काम करीन, असे उद्गार काढताना त्या भावूक झाल्या होत्या. दरम्यान, पूर्वीच्या आंदोलनाच्या आठवणी सांगत जरांगेही भावुक झाले होते..Akola News: अकोल्यात इथेनॉल-पेट्रोलचा मोठा साठा! शेडवर छापा; २० बॅरेलसह २,९४५ लिटर पेट्रोल जप्त.प्रकृती खालावली, उपचारास नकारजरांगे यांची प्रकृती खालावली असून त्यांना मळमळ, उलट्यांचा त्रास होत आहे. वैद्यकीय पथकाने दिवसभरात चारवेळा त्यांच्या आरोग्य तपासणीचा प्रयत्न केला. मात्र, वैद्यकीय तपासणी करण्यास त्यांनी नकार दिल्याने पथकाला माघारी फिरावे लागत होते.जरांगेंना मसुदा दिलाय: विखे पाटीलसमितीतर्फे जरांगे यांच्याशी चर्चेसाठी मसुदा घेऊन अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ पाठवले होते. मसुद्याचे वाचन करून त्यात बदल कळवण्यासाठी जरांगे यांना बुधवारी (ता. दोन) सकाळपर्यंत वेळ दिला आहे. काही बदल असल्यास त्यांनी कळवावे, अशी माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी रात्री उशिरा घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने सगळ्यांनी बसून अंतिम मसुदा दिला होता. त्यात काही त्रुटी असल्यास त्यांनी सांगावे, त्याप्रमाणे निर्णय करू. पण अधिकाऱ्यांपेक्षा भेटीसाठी मंत्र्यांनी यावे, असे जरांगेचे मत असल्याचे विखे म्हणाले. आम्हाला ‘इगो’ नाही. आम्ही प्रश्न सोडवायला आलो आहोत. त्यांच्या तब्येतीची आम्हाला काळजी आहे, असे त्यांनी सांगितले. उदय सामंत, प्रसाद लाड यांनीही भूमिका मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.