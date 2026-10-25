छत्रपती संभाजीनगर

ऑडिओ क्लिप बाहेर आणली कुणी? महायुतीत भांडणे लावणारा कोण? शिंदेंच्या मंत्र्याचा थेट सवाल

Audio Clip Manoj Jarange Patil मनोज जरांगे पाटील यांनी ऑडिओ क्लिपचा बॉम्ब टाकल्यानंतर महायुतीतील नेते एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत आहेत. यावर आता शिवसेनेच्या मंत्र्यानेच थेट प्रश्न उपस्थित केला आहे.
manoj jarange patil, devendra fadnavis and eknath shinde

manoj jarange patil, devendra fadnavis and eknath shinde

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर, ता. २४ ः आम्हालाही संशय आहे, म्हणूनच आम्ही चौकशीची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनीही ऑडिओची फाॅरेन्सिक लॅबमध्ये तपासणी केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ही ऑडिओ क्लिप बाहेर कोणी आणली? याच्या आडून महायुतीमध्ये भांडणे लावणारा कोण? हे समोर येईल, असे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी शनिवारी (ता. २४) सांगितले. आता त्यांचा रोख नेमका कोणाकडे आहे? यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

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