ऑडिओ क्लिप बाहेर आणली कुणी? महायुतीत भांडणे लावणारा कोण? शिंदेंच्या मंत्र्याचा थेट सवाल

छत्रपती संभाजीनगर, ता. २४ ः आम्हालाही संशय आहे, म्हणूनच आम्ही चौकशीची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनीही ऑडिओची फाॅरेन्सिक लॅबमध्ये तपासणी केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ही ऑडिओ क्लिप बाहेर कोणी आणली? याच्या आडून महायुतीमध्ये भांडणे लावणारा कोण? हे समोर येईल, असे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी शनिवारी (ता. २४) सांगितले. आता त्यांचा रोख नेमका कोणाकडे आहे? यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. .५०० कोटींच्या प्रकरणात जे वादळ पाहायला मिळत आहे, त्यात कुणी घेतले कुणी आणले? अशा चर्चा आहेत. जी काही व्हाइस क्लिप आहे, त्यातील आवाजावरून वाद सुरू झालेला आहे, आम्ही आधीच सांगितले याची फॉरेन्सिक चौकशी केली पाहिजे. आवाज कुणाचे आहेत, सर्वांना माहीत आहे. पण यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा विषय बाजूला गेला आहे असंही शिरसाट म्हणाले..आम्हाला अर्थखातंच पाहिजे, विलंब योग्य नाही,'वर्षा'वर बैठकीनंतर भुजबळांनी स्पष्टच सांगितलं; मुख्यमंत्री काय म्हणाले?.आस्तीन का साप कोण है? हे समोर येईलच, पण तोपर्यंत आपापसात मतभेद होऊ नयेत, अशी अपेक्षा पालकमंत्री शिरसाट यांनी व्यक्त केली. रामदास कदम एकटे पडलेले नाहीत, ते आमच्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आहेत, त्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे, त्याची दखल एकनाथ शिंदे यांनी घेतली आहे, असे शिरसाट यांनी सांगितले..दरम्यान, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख आणि उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांना मिळालेल्या धमकीबाबत पालकमंत्री शिरसाट म्हणाले, मला सकाळी कळले, मी माहिती घेतो आणि त्यानंतर काय कारवाई करायचे पाहतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.