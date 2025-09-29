छत्रपती संभाजीनगर

Manoj Jarange: मनोज जरांगे यांचा कन्नड दौरा: पुराच्या पाण्यातून जीव गमावलेल्या कुटुंबीयांना मदत

Flood Victims: कन्नड तालुक्यातील पुर आणि अपघातात मृत्यू झालेल्या तरुणांच्या कुटुंबीयांना मनोज जरांगे पाटील यांनी सांत्वन केले. श्री छत्रपती शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाने डगळे कुटुंबीयांच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कन्नड : तालुक्यातील लव्हाळी, गराडा येथील पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या तरुण व शेतकऱ्यांच्या तसेच हतनुर येथील अपघातात मृत्यू झालेल्या तरुणाच्या कुटुंबीयांची रविवारी (ता.२८) दुपारी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी भेट घेऊन सांत्वन केले.

