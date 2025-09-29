Manoj Jarange: मनोज जरांगे यांचा कन्नड दौरा: पुराच्या पाण्यातून जीव गमावलेल्या कुटुंबीयांना मदत

कन्नड : तालुक्यातील लव्हाळी, गराडा येथील पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या तरुण व शेतकऱ्यांच्या तसेच हतनुर येथील अपघातात मृत्यू झालेल्या तरुणाच्या कुटुंबीयांची रविवारी (ता.२८) दुपारी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी भेट घेऊन सांत्वन केले..तसेच दोन दिवसांपासून झालेल्या मुसळधार पावसामुळे बाधित क्षेत्राची पाहणीही त्यांनी केली. लव्हाळी येथील मराठा आंदोलक भारत रावसाहेब डगळे (३८) यांचा शिवना नदीच्या पात्रात पाय घसरल्याने पुराच्या पाण्यात बुडून शुक्रवारी (ता.१९) मृत्यू झाला होता. तर गराडा येथील शेतकरी मदन झब्बु राठोड (५५, बंजारा समाज) हे ब्राम्हणी–गराडा रोडवरील गाडा नाल्यात शनिवारी (ता.२७) संध्याकाळी साडेपाचच्या सुमारास पुराच्या पाण्यात वाहून गेले. .हतनुर येथील विशाल भाऊसाहेब परांडे (३५) यांचा गच्चीवरून तोल जाऊन बुधवारी (ता.१७) अपघाती मृत्यू झाला. भारत डगळे व विशाल परांडे यांचे वडील भाऊसाहेब परांडे हे सुरुवातीपासून मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनातील सक्रीय कार्यकर्ते होते. या दौऱ्यात बुलंद छावा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष सुरेश वाकडे, सतिष वेताळ, डॉ. अशोक पवार, बाबासाहेब मोहिते, संजय मोटे, कैलास अकोलकर, साहेबराव अकोलकर, सुनील निकम, अप्पासाहेब गायके, योगेश पवार, विजय भोसले, अभिषेक देशमुख, गणेश निकम, गणेश भिंगारे, अंकुश निकम, तुकाराम भोजने, दिपक वारे, योगेश शिंदे, सुनील बोडखे यांच्यासह शेकडो मराठा बांधव सहभागी झाले होते..श्री छत्रपती शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाने घेतली शिक्षणाची जबाबदारी भारत डगळे यांची मुले अर्जुन डगळे व दिपाली डगळे यांच्या संपूर्ण उच्च शिक्षणाची जबाबदारी शहरातील श्री छत्रपती शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ उचलेल, अशी घोषणा मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. .Premium| Prataprao Pawar: 'सकाळ'सोबतची ४० वर्षांची वाटचाल; प्रतापराव पवार यांचा नजरेतून... .त्यावर मंडळाचे नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष बाबासाहेब मोहिते यांनी तत्काळ होकार देत उच्च शिक्षणापर्यंतची जबाबदारी स्वीकारली.यावेळी लव्हाळीचे सरपंच रतन गायकवाड, राजेंद्र शेलार, बबन डगळे, अविनाश डगळे, मनिषा भारत डगळे, रावसाहेब डगळे, वालुबाई डगळे, प्रा. रमेश सुर्यवंशी यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.