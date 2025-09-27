छत्रपती संभाजीनगर
Laxman Hake स्वत:च्या गाडीवर हल्ला करून घेतात... Manoj Jarange यांचा आरोप तर मराठवाड्यातील OBC नेत्यांना इशारा!
Manoj Jarange accuses Laxman Hake of staging attack, issues stern warning to OBC leaders in Marathwada | लक्ष्मण हाके यांच्या गाडीवर हल्ला झाला आहे. यावर मनोज जरांगे यांनी प्रतिक्रिया दिली. प्रसिद्धीसाठी स्टंटबाजी असल्याचे ते म्हणाले.
मनोज जरांगे पाटील छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. ते काही दिवसांपासून आजारी आहेत. तब्येत खालावल्यामुळे ते रुग्णालयात दाखल झाले आहेत. दरम्यान, अहिल्यनगरमध्ये लक्ष्मण हाके यांच्या गाडीवर हल्ला झाला. अहिल्यनगरमधील बायपास रोडवर, सारंगी हॉटेलजवळ लक्ष्मण हाके यांच्या गाडीवर हल्ला झाला आणि त्यांच्या विरोधात निषेध नोंदवण्यात आला. यावर मनोज जरांगें यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.