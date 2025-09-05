Manoj Jarange: आंदोलन संपलेले नाही : जरांगे सातारा गॅझेट लागू केले नाही तर निवडणुकीत दाखवू

छत्रपती संभाजीनगर : ‘‘मराठा आरक्षणाचे आंदोलन अद्याप संपलेले नाही, ते कोणी संपवू शकत नाही, राज्य सरकारने दिलेल्या शब्दानुसार महिनाभरात सातारा गॅझेट लागू करावे; अन्यथा येत्या निवडणुकांत सरकारचा धुरळा उडवू. राज्यभरात एकाही नेत्याला रस्त्यावर फिरू देणार नाही, असा इशारा मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी गुरुवारी (ता. चार) सरकारला दिला. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर विश्वास असल्याचेही ते म्हणाले. .जरांगे म्हणाले, ‘‘मराठवाड्यासाठी हैदराबाद गॅझेटचा जीआर निघाला. सातारा गॅझेट, कोकण आणि विदर्भ बाकी आहे. त्यामुळे आंदोलन संपल्याच्या भ्रमात कुणी राहू नये. समाज मला आणि मी समाजाला सोडू शकत नाही. उद्या मी बोललो तर लाखोंच्या संख्येने लोक मोर्चाला निघतील त्यामुळे सरकार आम्हाला आता फसवण्याचा विचारही करू शकत नाही.’’.आता या समाजासाठी करा उपसमित्यामराठा समाजासाठी जशी मंत्रिमंडळ उपसमिती करण्यात आली तशीच आता ओबीसी, दलित, आदिवासी समाजासाठी उपसमिती करा. याशिवाय शेतकऱ्यांसाठी एक उपसमिती करा, यासोबतच मायक्रो ओबीसीसाठीही एक उपसमिती सरकारने करावी, असे जरांगे म्हणाले..राजकारण नको; आरक्षण पाहिजे‘मुख्यमंत्र्यांना घेरण्यासाठी मुंबईत ठाण मांडले होते का? शिवाय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सांगण्यावरून आंदोलन केले का?’ या संजय राऊत यांच्या आरोपाला उत्तर देताना जरांगे म्हणाले, ‘‘फडणवीसांना घेरायचे असते तर वर्षावर घेरले असते..Manchar News : साकारमाच-आहुपे गाव पुनर्वसनाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश.शिंदेंच्या ऐकण्यावर आंदोलन करायचे असते तर आरक्षण नकोच म्हटले असते. आपल्याला राजकारण नको, आरक्षण पाहिजे हे दोन वर्षांत सिद्ध केले. त्यामुळे राऊत कोणत्या उद्देशाने म्हणाले हे माहीत नाही.’’ मंत्री छगन भुजबळ कार्यकर्त्यांचे आणि पक्षाचे राजकीय अस्तित्व संपवणारा माणूस असल्याची टीकाही त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.