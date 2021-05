कब्रस्तान अन् शेतजमिनीचा वाद मिटला, पोलिसांनी घेतला पुढाकार

देवगाव रंगारी (जि.औरंगाबाद) : बोरसर बुद्रूक (ता.कन्नड) (Kannad) येथील मुस्लिम कब्रस्तान कंपाउंड व त्या लगत असलेल्या शेतजमिनीचा जवळपास १५ वर्षांपासून वाद सुरु होता. मात्र, देवगाव रंगारी पोलिसांनी (Devgaon Rangari Police) पुढाकार घेत सदर वाद मिटविण्यात यश मिळविले आहे. एवढा जुना वाद मिटविल्याबद्दल ग्रामस्थांनी पोलिस प्रशासनाचे आभार मानले आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, बोरसर येथे मुस्लिम कब्रस्तान असलेल्या जागेच्या शेजारी पंढरीनाथ गायकवाड यांची (Aurangabad) जमीन आहे. या जागेवरुन गेल्या १५वर्षांपासून शेतकरी आणि मुस्लिम समाज बांधव यांच्यात वाद सुरु होता. दरम्यान, १४ मे रोजी रमजान ईद नमाज पठणानंतर मुस्लिम बांधव आपल्या पूर्वजांच्या दर्शनासाठी कब्रस्तानात गेले असता मुस्लिम बांधवांना तेथील कंपाउंडचे पोल खाली पडलेले दिसले. (Many Years Dispute Among Muslim And Hindu Comunity Settle Down)

याबाबत कमिटी अध्यक्ष शेख अशपाक यांनी ही माहिती देवगाव रंगारी पोलिस ठाण्यास कळविली. माहिती मिळताच प्रभारी सहायक पोलिस निरीक्षक अमोल मोरे यांनी गावाला भेट देत याबाबत संपूर्ण माहिती जाणून घेतली व या घटनेमुळे हिंदू-मुस्लिम बांधवांमध्ये वाद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून हा वाद कायमचा मिटविण्याचा निश्चय पोलिसांनी केला. यानंतर सहायक पोलिस निरीक्षक अमोल मोरे यांनी ग्रामपंचायत सरपंच, सदस्य, पोलिस पाटील व दोन्ही समाजाची बैठक घेण्यात आली. यावेळी जागेबाबत सर्वमान्य तोडगा काढून सदरील शेतकरी पंढरीनाथ गायकवाड व मुस्लीम बांधव यांच्यात समझोता घडवून वाद संपुष्टात आणला. एवढा जुना वाद जागेवरच मिटविल्याबद्दल ग्रामस्थ व मुस्लिम बांधवांनी सहायक पोलिस निरीक्षक मोरे यांचे आभार मानले.