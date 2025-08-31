Maratha Reservation : मराठा आरक्षण आंदोलनासाठी कन्नड तालुक्यातील २६ गावांची शिदोरी मुंबईकडे रवाना

कन्नड : मुबंई येथील आझाद मैदानावर गेल्या चार दिवसापासुन मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी महाराष्ट्रभरातुन गेलेल्या लाखो मराठा बांधवासाठी कन्नड तालुक्यातील २६ गावांनी तब्बल २५ क्विंटल बाजरीच्या पिठाच्या भाकरी व चपात्या, हिरव्या मिरचीचा ठेसा, लोणचे घेऊन रविवारी (ता.३१) ला सकाळी १० वाजता आप-आपल्या गावातुन टेम्पो, पिकअप या वाहनांने दोनशे मराठा समाजबांधव मुंबईला घेऊन गेले आहेत. सांयकाळी चार, पाच वाजेच्यासुमारास हे मराठा बांधव पोहचतील अशी माहिती एका समाजबांधवांनी दिली आहे. .ज्या गावातुन शिदोरी पाठवण्यात येते त्या गावातुन शिदोरी सोबत १० ते १५ समाजबांधवांनी त्या दोन,तीन दिवस आंदोलनस्थळी राहण्याचे नियोजन करुन जावं. असे आवाहन कन्नड तालुक्यातील सकल मराठा समाजाकडून करण्यात आले आहे..ज्या गावांना मुंबईला शिदोरी घेऊन जायाचे आहे. त्या गावातील समाजबांधवांनी आता भाकरी, चपात्या पाठवण्या ऐवजी दोन, तीन दिवस टिकेल असे अन्न पदार्थ तयार करुन घेऊन या असे आवाहन मुंबईत आंदोलनस्थळी असलेल्या मराठा समाजबांधवांकडुन गावाकडील समाजबांधवांना करण्यात आले आहे..गावातील गणराळाला नैवेद्य दाखवून ११ क्विंटल बुंदी मुंबईकडे रवानाज्याच्याकडून जे होईल ते करा या मनोज जरांगे पाटलांच्या आवाहानाला साद देत तालुक्यातील नादरपूर येथील गणेश मंडळाने परंपरागत गणेश मंडळाचा भंडारा या वर्षी रद्द करून ते अन्नदान मुंबईकडे पाठवण्याचा निर्णय नागरिकांनी घेतला.व ११ क्विंटल बुंदी तयार करुन गावातील गणरायाला नैवेद्य दाखवून ती ११ क्विंटल बुंदी मुंबईकडे पिकअप ् वाहनाने समाजबांधव सोमवारी घेऊन गेले..या गावांनी पाठवल्या भाकरी,चपात्या ठेसा लोणचे खामगाव, कानडगाव, मुंगसापुर, तांदुळवाडी, चिवळी, गव्हाली, नांदरपुर, चिंचखेडा, बिपखेडा, शेरोडी, हिवरखेडा (गौताळा) दाभाडी, बहिरगाव, भोकनगाव, पिशोर, हस्ता, रामनगर, केसापुर, अंतापुर, आलापुर, हतनुर, लव्हाळी, टाकळी, वैसपुर, बोरसर (खुर्द), बोरसर (बुद्रुक).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.