छत्रपती संभाजीनगर

Maratha Reservation : मराठा आरक्षण आंदोलनासाठी कन्नड तालुक्यातील २६ गावांची शिदोरी मुंबईकडे रवाना

Azad Maidan Support : कन्नड तालुक्यातील २६ गावांनी एकत्र येत आझाद मैदानावरील मराठा आंदोलनासाठी २५ क्विंटल भाकरी, ठेसा व लोणचं मुंबईला पाठवून एकजूट दाखवली आहे.
Maratha Reservation
Maratha ReservationSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कन्नड : मुबंई येथील आझाद मैदानावर गेल्या चार दिवसापासुन मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी महाराष्ट्रभरातुन गेलेल्या लाखो मराठा बांधवासाठी कन्नड तालुक्यातील २६ गावांनी तब्बल २५ क्विंटल बाजरीच्या पिठाच्या भाकरी व चपात्या, हिरव्या मिरचीचा ठेसा, लोणचे घेऊन रविवारी (ता.३१) ला सकाळी १० वाजता आप-आपल्या गावातुन टेम्पो, पिकअप या वाहनांने दोनशे मराठा समाजबांधव मुंबईला घेऊन गेले आहेत. सांयकाळी चार, पाच वाजेच्यासुमारास हे मराठा बांधव पोहचतील अशी माहिती एका समाजबांधवांनी दिली आहे.

Maratha Reservation
Maratha Community
Protest
Manoj Jarange Patil

