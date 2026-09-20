Maratha Reservation : काळजी घ्या, सगळं ठरल्याप्रमाणं होईल! जरांगेंना भेटताच विखे पाटलांनी दिली सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती

छत्रपती संभाजीनगर : ‘‘तुम्ही आपल्या तब्येतीची काळजी घ्या, ठरल्याप्रमाणे सगळं होईल’’, असा विश्वास मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शनिवारी (ता. १९) मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांना दिला. दरम्यान, विखे यांनी जरांगेंच्या प्रकृतीबद्दल डाॅक्टरांशी चर्चा केली. .जरांगे पाटील यांना प्रचंड अशक्तपणा आला होता, परंतु आता त्यांच्या तब्येतीत सुधारणा असल्याचे डाॅक्टरांनी सांगितले. तीन दिवसांपूर्वी मुंबईला जाताना पाटोद्यात आल्यानंतर जरांगेंनी उपोषण स्थगित केले होते. नंतर त्यांना उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगरमधील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..Marathwada Rain Forecast : मराठवाड्यात आजपासून वादळासह पावसाची शक्यता, तापमानात एक ते दोन अंशाने वाढ.या पार्श्वभूमीवर मंत्री विखेंनी जरांगे यांची भेट घेऊन प्रकृतीची विचारपूस केली. विखे पाटील यांनी राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती व लेखी पत्रही दिले. माध्यमांनाही विखे पाटील यांनी या निर्णयाची माहिती दिली..त्यानुसार, मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी स्तरावर मराठा आरक्षणासाठी कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी, जुन्या नोंदी आणि आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने याआधी विभागीय स्तरावर एसओपी तयार केली आहे. जुनी कागदपत्रे आणि नोंदी शोधण्यात अनेक अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे प्रमाणपत्रांचे वाटप करता येत नव्हते. यावर सरकारने कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे..Raju Shetti Sugarcane FRP : 'स्वाभिमानी'ची नेहमीची भूमिका बदलली! राजू शेट्टी पहिल्यांदाच समतोल भूमिका घेत कारखानदारांच्या भेटीला; नेमक्या मागण्या काय?.कागदपत्रे, नोंदी सहज मिळतीलजिल्हाधिकारी स्तरावर मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीला कुणबी जात प्रमाणपत्राबाबत आवश्यक अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठीची कागदपत्रे, त्यासंदर्भातील नोंदी सहज उपलब्ध होतील, असा दावा विखे पाटील यांनी केला. या सर्व प्रक्रिया करून याचा शासन निर्णय देखील लवकरच काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.