Maratha Reservation : 'हैदराबाद गॅझेटचा जीआर फसवा आहे का?' मराठा आंदोलकांचा राधाकृष्ण विखे पाटलांना घेराव

Maratha Community Questions Government Over GR Implementation : कुणबी प्रमाणपत्रासाठीचा जीआर जारी होऊन दीड महिना झाला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. ग्रामस्तरीय समित्या स्थापन न झाल्याने मराठा समाजात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : ‘मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने २ सप्टेंबरला हैदराबाद गॅझेट लागू केले. या जीआरमधून काय मिळाले? तो फसवा आहे का? असा प्रश्न पैठण तालुक्यातील मराठा आंदोलकांनी मराठा आरक्षण उपसमितीचे राधाकृष्ण विखे पाटील (Radha Krishna Vikhe Patil) यांना शुक्रवारी (ता. १७) एका हॉटेलमध्ये घेराव घालत विचारला. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या बैठकीसाठी विखे शहरात आले होते.

