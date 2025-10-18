Maratha Reservation : 'हैदराबाद गॅझेटचा जीआर फसवा आहे का?' मराठा आंदोलकांचा राधाकृष्ण विखे पाटलांना घेराव

छत्रपती संभाजीनगर : ‘मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने २ सप्टेंबरला हैदराबाद गॅझेट लागू केले. या जीआरमधून काय मिळाले? तो फसवा आहे का? असा प्रश्न पैठण तालुक्यातील मराठा आंदोलकांनी मराठा आरक्षण उपसमितीचे राधाकृष्ण विखे पाटील (Radha Krishna Vikhe Patil) यांना शुक्रवारी (ता. १७) एका हॉटेलमध्ये घेराव घालत विचारला. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या बैठकीसाठी विखे शहरात आले होते..कार्यकर्त्यांनी विखे यांना धारेवर धरत विचारले, ‘जीआर जारी होऊन दीड महिना झाला. पण, अद्याप एकही कुणबी प्रमाणपत्र का निघाले नाही, आजवर राज्यभरातील एकाही गावात जीआरनुसार ग्रामस्तरीय समितीची स्थापना का झाली नाही?’ त्यावर विखे यांनी उत्तर देतानाही ग्रामस्तरीय समिती स्थापन झाली नसल्याचे मान्य केले..BDCC Bank Election : जिल्हा बँक निवडणुकीसाठी सहकार क्षेत्र ढवळले; जोल्ले-जारकीहोळी, कत्ती-सवदी पॅनेलकडून जोरदार प्रयत्न, 'रिसॉर्टचे राजकारण' सुरू .ते म्हणाले, ‘‘यंत्रणेत आपल्याला त्रुटी दिसत आहेत, असे असले तरी गैरसमज करून घेऊ नका. जीआरची निश्चित अंमलबजावणी होईल. ग्रामस्तरीय समितीबाबत शुक्रवारी (ता. १७) छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांसह तीन जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती, इतर जिल्हाधिकारीही ऑनलाइन सहभागी झाले होते. पण, या बैठकीमधूनच मला अचानक एका अंत्यविधीसाठी जावे लागले..पण, त्यापूर्वी बैठकीत जीआरनुसार प्रशासनाने काय पावले उचलली याचा आढावा घेतला. एकीकडे सरकार म्हणून आम्ही आरक्षणासाठी भूमिका घेत आहोत; तर दुसरीकडे प्रशासन जर ढिम्म असेल तर जनतेसमोर आम्हाला जावे लागत आहे, असे अधिकाऱ्यांना सांगितले’’, अशी माहिती विखे यांनी कार्यकर्त्यांना दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.