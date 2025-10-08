छत्रपती संभाजीनगर

Maratha Reservation : 1994 च्या 'जीआर'ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार; मनोज जरांगेंचा महत्त्वाचा निर्णय, ओबीसी नेत्यांसह काँग्रेसला दिला इशारा

Manoj Jarange warns Congress over stance on Maratha reservation : "छगन भुजबळ यांच्यामुळे ओबीसींचे वाटोळे होत आहे. जातीयवाद नको म्हणून मराठा शांत आहेत."
सकाळ डिजिटल टीम
  1. मनोज जरांगे यांनी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार व छगन भुजबळ यांच्यावर टीका केली.

  2. मराठा आरक्षणाविरोधात भूमिका घेतल्यास काँग्रेसचा बीमोड होईल, असा इशारा दिला.

  3. पुढील आठवड्यात दिल्ली दौरा करून सर्वोच्च न्यायालयात जीआरविरोधात याचिका दाखल करणार आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर : काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार मराठा आरक्षणाविरोधात (Maratha Reservation) भूमिका घेत आहेत. मराठ्यांच्या विरोधात भूमिका घेतली तर काँग्रेस पक्षाचा बीमोड होईल, हे त्यांच्या वरिष्ठांनी लक्षात घ्यावे, असा इशारा मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी दिला. पुढील आठवड्यात दिल्लीला जाणार असून कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून १९९४ च्या ‘जीआर’ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे त्यांनी मंगळवारी (ता. सात) सांगितले.

