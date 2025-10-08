Maratha Reservation : 1994 च्या 'जीआर'ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार; मनोज जरांगेंचा महत्त्वाचा निर्णय, ओबीसी नेत्यांसह काँग्रेसला दिला इशारा

मनोज जरांगे यांनी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार व छगन भुजबळ यांच्यावर टीका केली.मराठा आरक्षणाविरोधात भूमिका घेतल्यास काँग्रेसचा बीमोड होईल, असा इशारा दिला.पुढील आठवड्यात दिल्ली दौरा करून सर्वोच्च न्यायालयात जीआरविरोधात याचिका दाखल करणार आहेत..छत्रपती संभाजीनगर : काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार मराठा आरक्षणाविरोधात (Maratha Reservation) भूमिका घेत आहेत. मराठ्यांच्या विरोधात भूमिका घेतली तर काँग्रेस पक्षाचा बीमोड होईल, हे त्यांच्या वरिष्ठांनी लक्षात घ्यावे, असा इशारा मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी दिला. पुढील आठवड्यात दिल्लीला जाणार असून कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून १९९४ च्या ‘जीआर’ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे त्यांनी मंगळवारी (ता. सात) सांगितले..‘‘काँग्रेस नेते वडेट्टीवार यांच्यासह छगन भुजबळ यांच्यासारख्या नेत्यांना मराठ्यांचे कल्याण व्हावे असे वाटत नाही. ओबीसी नेत्यांनी तर कळस गाठला आहे. मराठ्यांना उद्ध्वस्त करू नका. छगन भुजबळ यांच्यामुळे ओबीसींचे वाटोळे होत आहे. जातीयवाद नको म्हणून मराठा शांत आहेत, परंतु ओबीसी नेत्यांना जातीयवाद नको, असे वाटतही नाही. मग मराठ्यांनी कुठवर शांत बसायचे’’, असा सवाल जरांगेंनी केला..हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात ‘जीआर’ला आव्हान देणाऱ्यांनो, तुमच्या आरक्षणाच्या ‘जीआर’ला आम्ही आव्हान दिले नाही. आता आम्हाला तसे करायला भाग पाडू नका. १९६७ पासून २०२३ पर्यंत कोणाला कसे आरक्षण दिले, कोणत्या जाती प्रगतिशील आहेत, जातींचा आरक्षणात समावेश करताना कोणत्या निकषावर समावेश केला, याची माहिती सरकारकडून मागविणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..आरक्षणासाठी केलेल्या आत्महत्यांमागे मोठा कट? आत्महत्या करणाऱ्यांनी नव्हे, तर दुसऱ्यांनीच लिहिल्या 'त्या' चिठ्ठ्या; धक्कादायक माहिती समोर....जरांगे म्हणाले...भुजबळांकडून मराठा आरक्षणाविरोधात तब्बल सात याचिकाअजित पवारांचे राजकीय करिअर संपविण्यामागे छगन भुजबळ, परळीच्या मुंडे भावंडांचा हातएक दिवस अजित पवार, एकनाथ शिंदे यांनाही पश्चात्ताप होईलओबीसींना आरक्षण देऊन चूक केली, असा पश्चात्ताप ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनाही होत असेलवडेट्टीवारांसारख्यांमुळे काँग्रेस हा ‘काँग्रेस’ नाही तर ‘बेशरम’ पक्ष होतोयदिवाळीनंतर राज्यातील शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन निर्णायक लढा उभारणारसरन्यायाधीशांच्या दिशेने बूट भिरकावल्याच्या घटनेचा निषेध.तेव्हा भुजबळ ओव्या म्हणत होते?ओबीसी नेता बबनराव तायवाडेंनी मनोज जरांगेंविरोधात भडकावू भाषण केल्याने गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. त्यावर जरांगे म्हणाले, ‘‘छगन भुजबळांनी जालना जिल्ह्यातील भाषणादरम्यान कोयते, तलवारी काढण्याची भाषा केली. त्यांच्यावर का गुन्हा दाखल झाला नाही? भुजबळांनी काय ज्ञानेश्वरीतील ओव्या सांगितल्या का? १९९८ मध्ये ‘माधव पॅटर्न’ आणून मराठ्यांवर अन्याय केला, कळू दिले नाही, आता मी स्पष्ट बोलून जाहीरपणे अंगावर घेत आहे. शत्रू कोण आहेत, हे उघडपणे बोलून दाखवत असल्याने मराठ्यांविरोधात षड्यंत्र रचले जात आहे.’’.मनोज जरांगे हे काहीही कारण नसताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर टीका करत आहेत. जरांगे यांची लढाई सामान्य जनतेसाठी आहे की विरोधकांच्या विरोधात आहे? जरांगे यांचा बोलवता धनी कोण आहे,असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.- विजय वडेट्टीवार, कॉंग्रेसचे नेते.FAQs :प्र. १: मनोज जरांगे यांनी कोणाला इशारा दिला?उत्तर : काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार व ओबीसी नेत्यांना इशारा दिला.प्र. २: कोणत्या जीआरविरोधात कारवाई होणार आहे?उत्तर : १९९४ च्या जीआरविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल होणार आहे.प्र. ३: पुढील पाऊल काय आहे?उत्तर : मनोज जरांगे पुढील आठवड्यात दिल्ली दौऱ्यावर जाऊन कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.