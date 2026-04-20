Chhatrapati Sambhajinagar: मराठ्यांच्या तोफखाना प्रमुखांचे पेंटिंग आणि साडेतीन हजार वस्तू!; महापालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज पुराणवस्तू संग्रहालयात दडलाय इतिहासाचा खजिना

छत्रपती संभाजीनगर ऐतिहासिक शहर. या शहरात अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण वस्तुसंग्रहालये आहेत. पुरातत्त्व खाते, महापालिका, विद्यापीठ यांची संग्रहालये तर आहेतच. पण, शहरातील काही हौशी मंडळींनीही नानाविध गोष्टींचा संग्रह करीत खासगी छोटेखानी संग्रहालये बनवली. त्यातील काही वस्तुसंग्रहालयांची ओळख करून देणारी ही मालिका. उन्हाळ्याच्या सुटीत बच्चेकंपनीला आणि मोठ्यांनाही हे ऐतिहासिक खजिने वेगळा आनंद देतील. .फ्रेंच सैन्य, हैदराबादचा निजाम आणि नंतर प्राण जाईपर्यंत मराठा साम्राज्यासाठी लढणाऱ्या आणि तोफखान्याचा प्रमुख असलेल्या इब्राहिम खान गारदी याचे महाराष्ट्रातील एकमेव चित्र आणि त्यासोबतच १६ व्या शतकापासून १८ व्या शतकापर्यंतच्या कालखंडातील ऐतिहासिक वस्तू महानगरपालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज पुराणवस्तू संग्रहालयात आहेत. देश-विदेशातील पर्यटकांना छत्रपती शिवाजी महाराज, त्यांचे स्वराज्य, युद्धनीती कळावी यासाठी महापालिकेने २५ वर्षांपूर्वी या संग्रहालयाची निर्मिती केली. वर्ष १९९९ मध्ये हे खुले करण्यात आले. त्यावेळी इतिहासप्रेमी डॉ. शांतिलाल पुरवार यांनी भारतभरातून जमा केलेल्या विविध वस्तू या संग्रहालयास भेट दिल्या. आज या संग्रहालयात इ.स. १६०० ते १८०० या काळातील एकूण साडेतीन हजार वस्तूंचा खजिना आहे..शिवकालीन शस्त्रे, किल्ल्यांची छायाचित्रेप्रमुख पाच दालनांमध्ये प्रामुख्याने शिवकाळात गनिमी काव्यात वापरलेली चिलखते, वाघनखे, फर्शी, कुऱ्हाडी, दांडपट्टा, कट्यार, भाले, सांग, माडू, गुर्ज, दख्खनी शैलीतील शिवकालीन पेंटिंग, तोफ, छर्रे, बंदुकांचे विविध प्रकार, महाराजांचे किल्ले, वास्तुशास्त्राची माहिती देणारी छायाचित्रे, शिवाजी महाराजांनी बांधलेले व जिंकलेल्या किल्ल्यांची माहिती देणारी छायाचित्रे आहेत.दशावतारांतील पूजापात्रे, बहामनी, मौर्यकालीन नाणीया संग्रहालायात तत्कालीन सामाजिक, राजकीय, धार्मिक जीवनाचे दर्शन घडवणारे गरूड, मत्स्य, कच्छ, वराह, नृसिंह या दशावतारांतील विविध प्रकारची पूजापात्रे आहेत; तसेच इ.स.पूर्व सहाशेच्या काळातील बहामनी, कुतुबशाही, सम्राट अशोक, मौर्यकालीन, गझनीकालीन नाण्यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे बिदरी काम केलेला हुक्का, पानपुडे, अडकित्ते, पैठण्या, फेटा, किनखाप व हस्तलिखित कुराण, एकनाथी भागवत, ज्ञानेश्वरी, गुरुचरित्र पाहायला मिळते..इब्राहिम खान गारदीचे चित्रफ्रेंचांच्या सैन्यात राहून, प्रशिक्षण घेऊन आलेला इब्राहिम खान गारदी याचा तोफखाना त्या काळात शत्रूच्या उरात धडकी भरवणारा होता. अव्वल दर्जाचा लढवय्या आणि तोफखाना चालवण्यात माहीर अशी ख्याती असलेल्या इब्राहिम खान गारदी याने हैदराबादच्या निझामाच्या सैन्यातही काम केले. त्याचे लढाईतील कसब आणि गुण हेरून त्याला मराठ्यांनी आपल्या फौजेत आणले. पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धात मराठे विरुद्ध अफगाण या लढ्यात इब्राहिम खान आणि त्याचा भाऊ फत्तेखान यांच्या खांद्यावर मराठ्यांच्या तोफदलाची संपूर्ण धुरा होती. त्यांच्याकडे १०,००० पायदळ व तोफखान्यातील सैनिकांचे नेतृत्व होते. याच लढाईत इब्राहिम खान गारदी याने लढता लढता मराठा साम्राज्यासाठी प्राण दिले. तो कायगाव टोका परिसरातील रहिवासी होता, असे सांगितले जाते. त्याचेच महाराष्ट्रातील एकमेव चित्र या संग्रहालयात आहे..६८,६५५ पर्यटकांनी भेट दिलीएप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या वर्षभरात येथे देश-विदेशांतील ६८,६५५ पर्यटकांनी भेट दिली.त्यातून २ लाख ७३ हजार ६५७ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. तर मागील तीन महिन्यांत १११ विदेशी पर्यटकांनी येथे भेट दिली. असे संग्रहालय संचालक श्रीप्रकाश पुरवार यांनीसांगितले.."हे संग्रहालय एक शिवकालीन ज्ञानपीठ आहे. ते जिवंत ठेवण्याची आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. बदलत्या काळानुरूप याचे नूतनीकरण व्हायला हवे. याकडे नवनियुक्त महापौर लक्ष देतील, अशी अपेक्षा आहे."- श्रीप्रकाश पुरवार, संग्रहालय संचालक