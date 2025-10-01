Flood Damage: दिवाळीनंतर फी देणार होतो, आता मुलांना काय सांगू... अख्खी बागच वाहून गेली, शेतकऱ्याने फोडला हंबरडा

महाराष्ट्रातील पावसाने शेतकऱ्यांचं कुटुंबच उद्ध्वस्त केलं. मुलांचं शिक्षण, सावकाराचं कर्ज कसं फेडायचं असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यात गोदावरी नदीचा पूर हळूहळू कमी होत आहे. आता पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचं झालेलं नुकसान आणि शेतीची माती वाहून गेलेली परिस्थिती डोळ्यासमोर येत आहे..पुराच्या तडाख्याने होत्याचं नव्हतं झालं. जमीन वाहून गेल्यानं शेतकरी हतबल झाला आहे. पाण्यात गेले ते फक्त पिक नव्हतं तर शेतकऱ्यांची स्वप्नं होती. कष्ट, लेकरांची दिवाळी आणि शाळेची फी वाहून गेली असल्याचं शेतकरी सांगतो..कपाशीचं पीक कुजून गेलंशेतातील कपाशीचं पीक कुजून गेलं. तर मोसंबीची झाडं पूर्ण पाण्यात असल्याने मोसंबी फळं खराब झाली. इतकंच काय, तर गोदावरी नदीच्या पाण्याने नदीकाठची उत्पन्न देणारी जमीनही वाहून गेली. यामुळे आता पुढे काय करायचं? असा प्रश्न पैठण तालुक्यातील वडवाळी येथील तरुण शेतकरी महेश जाधव यांनी केला आहे..Godavari Flood: पाणी वाढतंय, चला गाव सोडा... ! पुराच्या भीतीने ग्रामस्थांनी रात्र काढली जागून .डोळ्यासमोर माल वाहून जात होताते म्हणाले, “बागेत ६०० झाडं होती. ३ ते ४ लाख रुपये खर्च केला होता. ३० ते ४० टन माल होता. दोन दिवसांत पाण्यात वाहून गेला. आमच्या डोळ्यासमोर माल वाहून जात होता. मोठी पाण्याची धार शेतातून जात होती. माझी स्वप्नं त्या धारेत वाहून जात होती. मी कसा उध्वस्त होऊन राहिलो, हे मी शब्दांत व्यक्त करू शकत नाही.”.ह्याच माझ्या वेदना आहेत...“मला बँकेचे पैसे द्यायचे आहेत. सावकाराचे देणे आहे. खत-बियाणेवाल्यांचे पैसे आहेत. औषधवाल्यांचे पैसे द्यायचे आहेत. मुलाबाळांची शाळेची फी आहे. दिवाळी झाल्यावर बाग विकतो आणि लगेच पैसे देतो असं मी सर्वांना सांगितलं होतं. पण आता बागच गेली. कोणत्या तोंडाने त्यांना सांगू... ह्याच माझ्या वेदना आहेत,” असेही ते म्हणाले..Gadchiroli Flood: सिरोंचावासींना दिला सावधानतेचा इशारा; पूरस्थितीची शक्यता, श्रीरामसागर जलाशयातून पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर विसर्ग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.