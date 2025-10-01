छत्रपती संभाजीनगर

Flood Damage: दिवाळीनंतर फी देणार होतो, आता मुलांना काय सांगू... अख्खी बागच वाहून गेली, शेतकऱ्याने फोडला हंबरडा

Farmer Emotional Struggle After Flood | Marathi breaking news on agriculture loss in Maharashtra | पुराच्या तडाख्याने शेतकऱ्यांची स्वप्नं वाहून गेली, दिवाळीनंतर कर्ज फेडण्याचं स्वप्न अधुरं
Farmer painful struggle – Diwali hopes and children’s education lost

Sandip Kapde
महाराष्ट्रातील पावसाने शेतकऱ्यांचं कुटुंबच उद्ध्वस्त केलं. मुलांचं शिक्षण, सावकाराचं कर्ज कसं फेडायचं असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यात गोदावरी नदीचा पूर हळूहळू कमी होत आहे. आता पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचं झालेलं नुकसान आणि शेतीची माती वाहून गेलेली परिस्थिती डोळ्यासमोर येत आहे.

