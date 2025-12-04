छत्रपती संभाजीनगर

Marathwada Farmers: ८३ लाखांवर शेतकऱ्यांना मदत; आतापर्यंत ७० टक्के वाटप, अद्यापही चार लाखांवर अतिवृष्टीबाधित ई-केवायसीअभावी वंचित

District-Wise Compensation Shows Major Crop Losses: मराठवाड्यातील ८२.९१ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ६,१२७ कोटी मदत जमा. ई-केवायसी अपूर्ण असल्याने ४ लाख शेतकरी अजूनही मदतीपासून दूर.
Marathwada Farmers

Marathwada Farmers

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील अतिवृष्टी, पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे ३२ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर नुकसान झाले होते. यामध्ये एक कोटी सहा लाख ४५ हजार तीन शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरले होते.

Loading content, please wait...
Marathwada
Farmer
Crop Damage
EKYC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com