Marathwada Farmers: ८३ लाखांवर शेतकऱ्यांना मदत; आतापर्यंत ७० टक्के वाटप, अद्यापही चार लाखांवर अतिवृष्टीबाधित ई-केवायसीअभावी वंचित

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील अतिवृष्टी, पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे ३२ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर नुकसान झाले होते. यामध्ये एक कोटी सहा लाख ४५ हजार तीन शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरले होते..या अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने आठ हजार ७०८ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती. तीन डिसेंबरअखेर ७०.४२ टक्के म्हणजेच एकूण सहा हजार १२७ कोटी ६३ लाखांची मदत ८२ लाख ९१ हजार ३९५ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याची माहिती विभागीय आयुक्तालय प्रशासनातर्फे देण्यात आली..Flood Relief: शेतकऱ्यांना चार हजार ९७१ कोटींचे वाटप; फार्मर आयडी, ई-केवायसीअभावी सात लाख शेतकरी वंचित.आजवर राज्य सरकारने वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमित करून मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी आठ हजार ७०८ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. मदतीसाठी तीन डिसेंबरअखेर ८८ लाख ३० हजार ६९६ शेतकऱ्यांच्या याद्या अपलोड करण्यात आल्या आहेत. याद्या अपलोड करण्याचे ७४ टक्के काम पूर्ण झाले आहे..परंतु, बहुतांश शेतकऱ्यांनी ॲग्रिस्टॅक फार्मर आयडी काढलेला नाही तसेच ई-केवायसीही केलेली नाही. मदतीसाठी ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे. ई-केवायसीअभावी अद्यापही चार लाख तीन हजार ६२६ शेतकऱ्यांना २३५ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले नसल्याचे चित्र आहे..Marathwada Farmer: मराठवाड्यात सत्तर लाखांवर शेतकऱ्यांना मदत; अद्यापही सात लाखांवर अतिवृष्टीबाधित ई-केवायसीअभावी वंचित.जिल्हानिहाय बाधित शेतकरी, मदत रक्कमसंभाजीनगर नऊ लाख सात हजार २१३ ७०६ कोटी ७१ लाखजालना आठ लाख १२ हजार ४४ ५६७ कोटी १९ लाखपरभणी नऊ लाख ६८ हजार १४२ ६४३ कोटी ५२ लाखहिंगोली पाच लाख ९१ हजार १३१ ४५२ कोटी ३१ लाखनांदेड १२ लाख ८७ हजार ७१७ ९९९ कोटी ५५ लाखबीड १४ लाख ८६ हजार ४९४ एक हजार १०१ कोटी ४३ लाखलातूर १२ लाख ७७ हजार ५१० ८३९ कोटी ५५ लाखधाराशिव नऊ लाख ६१ हजार १४४ ८१७ कोटी ३२ लाखएकूण ८२ लाख ९१ हजार ३९५ सहा हजार १२७ कोटी ६३ लाख.