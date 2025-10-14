छत्रपती संभाजीनगर

Smartphone Addiction: भावी अभियंत्यांना डिजिटल बेडी! मराठवाड्यातील ५८ टक्के अभियांत्रिकी विद्यार्थी स्मार्टफोनच्या आहारी

Engineering Students: मराठवाड्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील तब्बल ५८ टक्के विद्यार्थी स्मार्टफोन व्यसनाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. धाराशिव, जालना, छत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेड जिल्ह्यांतील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील सहाशे अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांचे हे सर्वेक्षण करण्यात आले.
योगेश पायघन
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील तब्बल ५८ टक्के विद्यार्थी स्मार्टफोन व्यसनाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. धाराशिव, जालना, छत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेड जिल्ह्यांतील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील सहाशे अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांचे हे सर्वेक्षण करण्यात आले.

