Smartphone Addiction: भावी अभियंत्यांना डिजिटल बेडी! मराठवाड्यातील ५८ टक्के अभियांत्रिकी विद्यार्थी स्मार्टफोनच्या आहारी

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील तब्बल ५८ टक्के विद्यार्थी स्मार्टफोन व्यसनाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. धाराशिव, जालना, छत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेड जिल्ह्यांतील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील सहाशे अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांचे हे सर्वेक्षण करण्यात आले..या अभ्यासात स्मार्टफोन व्यसन आणि मानसिक आरोग्याचा संबंध आढळून आला. जास्त वेळ फोन वापरणाऱ्यांमध्ये तणाव, चिंता आणि नैराश्याची पातळी अधिक असल्याचे डॉ. प्रेरणा दळवी यांनी केलेल्या संशोधनातून समोर आले. डॉ. दळवी यांनी केलेल्या संशोधनात २० ते २२ वयाचे ४४०, तर २२ ते २४ वयाच्या १६० विद्यार्थ्यांचा यात समावेश होता..त्यातील ३३५ विद्यार्थी तर २६५ विद्यार्थिनी होत्या. यापैकी २७४ विद्यार्थी एकल परिवारात राहत असून २९४ विद्यार्थी एकत्र कुटुंबात राहतात. ३०९ विद्यार्थी पालकांकडे राहतात. तर १४७ विद्यार्थी वसतिगृहात तर ५६ विद्यार्थी एकटे राहत असून ८८ विद्यार्थी मित्रांसोबत राहणारे आहेत. यातील ५८७ हे अँड्राइड युजर असून ५ अॅपल तर ८ इतर फोन वापरतात. ९० विद्यार्थी दोन तासांपेक्षा कमी, २६४ विद्यार्थी दोन ते चार तास आणि १६२ विद्यार्थी चार ते सहा तास तसेच ८४ विद्यार्थी हे सहा तासांपेक्षा अधिक फोन वापरतात..व्हॉट्सअॅप, यूट्यूब, टेलिग्राम, इन्स्टाग्राम, लिंकडिन, स्नॅपचॅट, फेसबुक आणि एक्स असा वापरकर्त्यांचा प्राधान्यक्रम आहे. यात ५८ टक्के विद्यार्थ्यांत स्मार्टफोन व्यसनाची शक्यता बळावत असून ४२ टक्के विद्यार्थ्यांत व्यसनाची शक्यता नसल्याचे डॉ. दळवी यांनी सर्वेक्षणातून समोर आल्याचे म्हटले आहे. पीएचडीसाठी त्यांनी हा शोधप्रबंध सादर केला होता. एमजीएम विद्यापीठाने त्यांना नुकतीच पीएचडी प्रदान केली.. मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम डॉ. प्रेरणा दळवी यांचे संशोधन६०० विद्यार्थ्यांपैकी ३४८ (५८ टक्के) जणांमध्ये स्मार्टफोन व्यसनाची लक्षणे आढळली.६९ टक्के विद्यार्थ्यांची मानसिक स्थिती कमजोर असून केवळ ३१ टक्के विद्यार्थ्यांची मानसिक स्थिती चांगली७० टक्के विद्यार्थी दृश्य थकवा, जळजळ, कोरडेपणा आणि पाण्याचा त्रास, डोकेदुखी अनुभवतात.७६ टक्के विद्यार्थी स्मार्टफोन वापरामुळे स्नायूंचा ताण व चुकीच्या बसण्याच्या स्थितीमुळे त्रस्त आहेत.२४ टक्के विद्यार्थ्यांना झोपेचा त्रास६६ टक्के विद्यार्थी रात्री फोन पलंगाजवळ ठेवून झोपतात.७३ टक्के विद्यार्थी सोशल मीडियावर सक्रिय असून, बहुतेक जण व्हॉट्सॲप, यूट्यूब आणि इन्स्टाग्रामवर अधिक वेळ घालवतात..शासनाकडे संशोधन शिफारशी शाळा-महाविद्यालयांत 'डिजिटल वेलबीइंग' शिक्षणाचा समावेश करावा.विद्यार्थ्यांना मानसिक आरोग्य साह्य आणि सल्ला-मसलत सुविधा उपलब्ध कराव्यात.शिक्षण संस्थांनी 'नो-फोन झोन' आणि विश्रांती वेळा ठरवाव्यात.सरकारने डिजिटल आरोग्य धोरण तयार करून युवकांना मार्गदर्शन करावे..Explained: ऑनलाइन गेमने होतोय आयुष्याचा खेळ! आरोग्यावर कोणते परिणाम होतात अन् कोणती काळजी घ्यावी? वाचा एका क्लिकवर. स्मार्टफोनचा वापर मर्यादित ठेवणे हे आजच्या तरुण पिढीसमोरचे मोठे आव्हान आहे. अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांच्या केलेल्या अभ्यासातून मराठवाड्यातील अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांमध्ये स्मार्टफोन व्यसनाची लक्षणे व्यापक प्रमाणात दिसली. तसेच त्यांचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य धोक्यात आल्याचे संशोधनात समोर आले. — डॉ. प्रेरणा दळवी, संशोधक आणि प्रकल्प संचालिका, एमजीएम.