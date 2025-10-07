Marathwada Farmer : नऊ महिन्यांत ७८१ शेतकऱ्यांनी संपवलं जीवन; मराठवाडा पुन्हा अश्रूंमध्ये भिजला, सरकार वेळीच दखल घेणार का?

दुष्काळ आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.कर्जबाजारीपणा आणि भावाभावाच्या समस्येमुळे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले.शासनाने मदत योजना राबविल्या असल्या तरी अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत त्या पोहोचत नाहीत..छत्रपती संभाजीनगर : जानेवारीपासून गेल्या नऊ महिन्यांमध्ये मराठवाड्यातील ७८१ शेतकऱ्यांनी (Marathwada Farmer) आत्महत्या केल्या. तसेच गेल्या चार महिन्यांत नैसर्गिक आपत्ती, कर्जबाजारीपणा आदी कारणांमुळे मराठवाड्यात ३४२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत..काही वर्षांपासून निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना या शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. कधी कोरडा तर कधी ओला दुष्काळ (Marathwada Drought News), असे चित्र आहे. तर चांगले पिकले तर शेतमालाला भाव नाही. त्यामुळे बिघडलेली आर्थिक गणिते, अशा या चक्रात शेतकरी सापडला आहे. या व इतर कारणांमुळे मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्येच्या घटनेत गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचे विदारक चित्र आहे..Nanded Love Affair : प्रेमसंबंधातून प्रेमीयुगुलानं प्राशन केलं विष; घरच्यांचा होता विरोध, असं काय घडलं? दोघांना उचलावं लागलं टोकाचं पाऊल! .जानेवारी ते सप्टेंबरअखेरपर्यंत मराठवाड्यातील ७८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, तर खरीप हंगाम सुरू होताच नैसर्गिक आपत्तीचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागला. जूनपासून ऑगस्टपर्यंत या चार महिन्यांत विभागातील ३४२ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला जवळ केले आहे. गेल्या नऊ महिन्यांत सर्वाधिक म्हणजे १८७ आत्महत्या बीड जिल्ह्यात झाल्या आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात १३७ जणांनी, तर नांदेड जिल्ह्यात १२१ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला जवळ केले आहे. धाराशिव जिल्ह्यात १०२, जालना ५४, परभणी ७४, हिंगोली ४६, लातूर जिल्ह्यात ६० शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली..गेल्यावर्षी ९८४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. वर्षभरात (एक जानेवारी २०२४ ते ३१ डिसेंबर २०२४) मराठवाड्यातील तब्बल ९४८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या अहवालात नमूद आहे. यात बीड जिल्ह्यात जिल्ह्यात सर्वाधिक २०५ आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. त्यापाठोपाठ नांदेड जिल्ह्यात १६७, तर छत्रपती संभाजीनगरात १५१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या..९३ प्रकरणे मदतीसाठी अपात्रआत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना शासनाकडून एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. आतापर्यंत ५०५ प्रकरणेच शासनाच्या आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरले आहे. १८० प्रकरणे चौकशी वा निर्णयाकरिता प्रलंबित आहेत, तर ९६ प्रकरण अपात्र ठरविण्यात आल्याचे विभागीय आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी सांगितले..FAQs1. मराठवाड्यात किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या?जानेवारीपासून आतापर्यंत मराठवाड्यात ७८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.2. शेतकरी आत्महत्यांची प्रमुख कारणे कोणती आहेत?दुष्काळ, कर्जबाजारीपणा, आणि पिकांच्या बाजारभावाचा अभाव ही मुख्य कारणे आहेत.3. सरकारकडून कोणती मदत मिळते?शासनाने पीकविमा, कर्जमाफी आणि आर्थिक मदतीच्या योजना राबवल्या आहेत, मात्र अंमलबजावणीत अडथळे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.