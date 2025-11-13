Flood Relief

Flood Relief

sakal

छत्रपती संभाजीनगर

Flood Relief: शेतकऱ्यांना चार हजार ९७१ कोटींचे वाटप; फार्मर आयडी, ई-केवायसीअभावी सात लाख शेतकरी वंचित

Overview of Marathwada Flood Damage: मराठवाड्यातील अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांना ४,९७१ कोटींचे अनुदान वाटप. फार्मर आयडी आणि ई-केवायसी अनिवार्य. ७६ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा, तीन हेक्टरपर्यंत मदत.
Published on

छत्रपती संभाजीनगर : यंदा मराठवाड्यात जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या काळात अतिवृष्टी होऊन पूर आल्याने ३२ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले. यासाठी राज्य सरकारने नुकसानभरपाईपोटी आठ हजार ९८६ कोटी रुपये मंजूर केले होते.

Loading content, please wait...
Marathwada
Farmer
Benefit
flood relief fund
Flood damage to crops
Marathi News Esakal
www.esakal.com