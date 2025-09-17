छत्रपती संभाजीनगर

'शेतकऱ्यांच्या DBT वर दसऱ्यापर्यंत मदत जमा करणार'; अजित पवार यांचे आश्‍वासन, सर्वांना सोबत घेऊन चालण्याचीही दिली ग्वाही

Crop Damage Marathwada : जालना-नांदेडसह मराठवाड्यात अतिवृष्टीचा तडाखा; शेतकऱ्यांवर मोठं संकट
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील जालना, नांदेड, बीड, पैठण या भागांतील अतिवृष्टीमुळे (Marathwada Floods) अक्षरशः कोंबड्यांपासून बकऱ्या, मेंढ्या, मोठी जनावरे वाहून गेली आहेत. काही ठिकाणी जीवितहानीही झाली आहे, पिकांचेही अतोनात नुकसान झाले आहे.

