छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील जालना, नांदेड, बीड, पैठण या भागांतील अतिवृष्टीमुळे (Marathwada Floods) अक्षरशः कोंबड्यांपासून बकऱ्या, मेंढ्या, मोठी जनावरे वाहून गेली आहेत. काही ठिकाणी जीवितहानीही झाली आहे, पिकांचेही अतोनात नुकसान झाले आहे. .मंगळवारी (ता. १६) झालेल्या कॅबिनेटमध्येही यावर चर्चा झाली असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी यंत्रणांमार्फत नुकसानीचे पंचनामे करून नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची थेट नावे मंत्रालयात द्यावीत, त्या शेतकऱ्यांच्या डीबीटीवर दसऱ्यापर्यंत मदत जमा करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मंगळवारी (ता. १६) सांगितले..राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सेव्हन हिल परिसरात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कार्यालयाच्या उद्घाटनादरम्यान ते बोलत होते. पक्ष कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येकाला समजून उमजून घ्या, त्यांच्या अडचणींवर तोडगा काढा, असेही ते म्हणाले. येत्या काळात जनमानसात चांगली प्रतिमा असणाऱ्या, सर्वांना सोबत घेऊन चालण्याची क्षमता असणाऱ्यांना विशेष संधी दिली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी कार्यकर्त्यांना उद्देशून सांगितले..Wholesale Inflation India : घाऊक महागाईचा दर वाढला! 4 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली आकडेवारी, सामान्य जनतेला फटका.पालकमंत्र्यांनीही पाहणी करावीराज्यात अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची त्या त्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी पाहणी करावी, आढावा घ्यावा. त्यानंतर जी मदत लागेल ती आपण द्यायला तयार आहोत, असेही पवार म्हणाले. महायुतीचे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असून शेतकऱ्यांना उभारी देण्याचे काम करणार आहे. पक्षाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनीही पंचनाम्याच्या बाबी प्रशासकीय यंत्रणांच्या नजरेत आणून द्याव्यात, असेही ते म्हणाले. आमदार सुरेश धस यांचा फोन येताच अतिवृष्टीदरम्यान मदतीसाठी हेलिकॉप्टर पाठविल्याचा उल्लेख यावेळी पवार यांनी केला.