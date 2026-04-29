Chhatrapati Sambhajinagar: न्यूझीलंडशी कराराने उद्योगांना बळ; मराठवाड्यातील उद्योजकांकडून स्वागत

छत्रपती संभाजीनगर: जागतिक व्यापार करारांबाबत घाई न करता भारताने स्वीकारलेली विचारपूर्वक भूमिका मराठवाड्यातील उद्योगांसाठी सकारात्मक ठरणार आहे. न्यूझीलंडसोबत झालेल्या व्यापार करारामुळे छत्रपती संभाजीनगरसारख्या उदयोन्मुख औद्योगिक केंद्रामध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) आपली क्षमता वाढवण्याची संधी मिळणार आहे, अशी भावना उद्योजकांनी व्यक्त केली. .उद्योग क्षेत्रात स्थानिक मूल्यसाखळी बळकट करण्यावर भर दिला जात असून, कच्च्या मालापासून तयार उत्पादनापर्यंतची प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..या प्रक्रियेमुळे रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्यासह आत्मनिर्भर भारत उपक्रमालाही गती मिळणार असल्याचे मत शहरातील उद्योजकांनी मांडले. योग्य वेळी आणि संतुलित अटींवर होणारे व्यापार करार देशासाठी फायदेशीर ठरणार असले, तरी त्याआधी उद्योगक्षेत्राची भक्कम तयारी आवश्यक आहे. त्यामुळे सध्याची भूमिका दीर्घकालीन औद्योगिक विकासासाठी पूरक ठरत असल्याचे उद्योजकांनी सांगितले.."या करारामुळे व्हिजासह नवीन देशात स्थानिक उद्योजकांना आपला व्यवसाय प्रस्थापित करण्यास संधी मिळेल. यासह मराठवाड्यातील कृषी, औद्योगिक व ऑटोमोबाइल सामग्रीसाठी नवीन बाजारपेठ यामुळे निर्माण झाली आहे. याचा फायदा सर्वांनाच होईल. यासाठी अजून एक वर्ष लागणार असल्याने तोपर्यंत त्यांना आवश्यक सर्व बाबींची पूर्तता करण्यासाठी वेळ मिळेल."- ऋषीकेश जाजू, विशेष निर्यात कक्ष प्रमुख."मराठवाड्यासारख्या वाढत्या औद्योगिक पट्ट्यासाठी हा काळ महत्त्वाचा असून, स्थानिक उद्योगांना सक्षम करूनच जागतिक स्पर्धेत उतरले पाहिजे. यामुळे औद्योगिक वाढ आणि रोजगारनिर्मिती अधिक शाश्वत पद्धतीने साध्य होईल."- उत्सव माछर, अध्यक्ष, सीएमआयए."करारामुळे दोन्ही देशांतील औद्योगिक तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण सोपी होईल. त्याच बरोबर त्यांना आवश्यक कृषी, फिनटेक, ऑटोमोबाइलसह अन्य साहित्य छत्रपती संभाजीनगर आणि मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात तयार होते. त्यामुळे येथील उद्योजकांना ही नवीन संधीच उपलब्ध झाली आहे. यातून शॉर्ट टर्म व्हिजा मिळाल्यामुळे तिथले तंत्रज्ञान जाऊन पाहता येईल."- मिहिर सौंदलगीकर,मानद सचिव, सीएमआयए.