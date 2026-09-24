छत्रपती संभाजीनगर

Water Storage: पाणीसाठा खालावल्याने ;मत्स्यव्यवसाय संकटात

Low Dam Storage Impacts Fishing Business : अल्प पावसामुळे धरणांमधील पाणीसाठा खालावल्याने मराठवाड्यातील स्थानिक मत्स्यव्यवसाय संकटात आला आहे. मच्छिमार सहकारी संस्थांना आर्थिक मदत आणि नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
Fishing Business

Fishing Business

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चिंचोली लिंबाजी, : अल्प पावसामुळे धरणांमधील पाणीसाठा खालावला असून, त्याचा मोठा फटका स्थानिक मत्स्यव्यवसायाला बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर मच्छिमार सहकारी संघाचे संचालक तुकाराम वानखेडे यांनी मंगळवारी (ता. २२) मुंबईत मत्स्यव्यवसाय मंत्री नीतेश राणे, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त पालवे यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.

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