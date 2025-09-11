Kunbi Certificate: मराठवाड्यात काय असेल हैदराबाद गॅझेट कार्यपध्दती? कुणबी प्रमाणपत्र काढणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी

मराठवाड्यातील मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट अंतर्गत नवीन कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. यामुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुसंगत होण्याची अपेक्षा आहे. या नव्या प्रक्रियेमुळे मराठवाड्यातील अनेक कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचे प्रमाणपत्र मिळवणे सोपे होणार आहे..गावस्तरीय समिती स्थापनकुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गाव पातळीवर विशेष समिती गठीत करण्यात येणार आहे. या समितीत ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सहाय्यक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. ही समिती अर्जदाराच्या माहितीची प्राथमिक तपासणी करेल आणि गावातील ज्येष्ठ नागरिक, पोलिस पाटील यांच्यासमोर चौकशी करून अहवाल तयार करेल. यामुळे गावस्तरावरच अर्जाची प्राथमिक पडताळणी होईल, ज्यामुळे तालुकास्तरीय समितीवरील ताण कमी होईल..अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक पुरावेकुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्जदारांना तालुकास्तरीय समितीकडे अर्ज सादर करावा लागेल. अर्जासोबत खालील पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे:जमिनीशी संबंधित पुरावे: अर्जदाराने मराठा समाजातील भूधारक, भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करणारा असल्याचा पुरावा सादर करावा.प्रतिज्ञापत्र: जर जमिनीचा पुरावा उपलब्ध नसेल, तर 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वी अर्जदाराचे पूर्वज स्थानिक क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल.नातेसंबंधांचे पुरावे: गावातील किंवा कुळातील नातेसंबंधित व्यक्तीला यापूर्वी कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास, त्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागतील.इतर पुरावे: अर्जदाराकडे उपलब्ध असलेले इतर कागदपत्रेही सादर करता येतील.या सर्व पुराव्यांची तपासणी गावस्तरीय समिती करेल आणि त्यानंतर अहवाल तालुकास्तरीय समितीकडे पाठवला जाईल..Maratha Reservation: कुणबी प्रमाणपत्रावरून वाद! मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान, कोर्टात काय घडलं?.तालुकास्तरीय समितीची भूमिकातालुकास्तरीय समिती अर्जाची छाननी करेल आणि गावस्तरीय समितीकडून प्राप्त अहवालाचे अवलोकन करेल. यानंतर समिती अर्जावर शिफारस करेल आणि सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत पुढील कार्यवाही होईल. ही प्रक्रिया विहित कार्यपद्धतीनुसार पार पाडली जाईल, ज्यामुळे अर्जदारांना पारदर्शकपणे प्रमाणपत्र मिळण्यास मदत होईल.मराठवाड्यातील नागरिकांसाठी महत्त्वाची संधीही नवीन कार्यपद्धती मराठवाड्यातील मराठा समाजातील नागरिकांसाठी मोठी संधी घेऊन आली आहे. यामुळे कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि गतिमान होईल. विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना याचा मोठा लाभ होईल, कारण गावस्तरीय समितीमुळे स्थानिक पातळीवरच अर्जाची पडताळणी होईल. यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचतील..पारदर्शकता आणि विश्वासार्हताहैदराबाद गॅझेट अंतर्गत लागू करण्यात आलेली ही कार्यपद्धती अर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता आणण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. गावस्तरीय आणि तालुकास्तरीय समित्यांच्या समन्वयामुळे अर्जदारांना त्यांच्या हक्काचे प्रमाणपत्र मिळवण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. याशिवाय, ज्येष्ठ नागरिक आणि पोलिस पाटील यांचा समावेश असलेली चौकशी प्रक्रिया स्थानिक समुदायाच्या विश्वासाला पात्र ठरेल.मराठवाड्यातील मराठा समाजातील नागरिकांनी आपले अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. तालुकास्तरीय समितीकडे अर्ज सादर करण्यापूर्वी सर्व पुरावे काळजीपूर्वक तपासून घ्यावेत. यामुळे अर्ज प्रक्रिया जलद होण्यास मदत होईल. अधिक माहितीसाठी स्थानिक तालुका कार्यालयाशी संपर्क साधावा..Maratha Reservation: ''समाजात कटुता वाढतेय...'', कुणबी 'जीआर'वरुन सुप्रिया सुळेंनी स्पष्ट केली भूमिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.