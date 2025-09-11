छत्रपती संभाजीनगर

Kunbi Certificate: मराठवाड्यात काय असेल हैदराबाद गॅझेट कार्यपध्दती? कुणबी प्रमाणपत्र काढणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी

Hyderabad Gazette New Procedure for Kunbi Certificate in Marathwada | मराठवाड्यात कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी नवी कार्यपद्धती लागू. अर्ज प्रक्रिया आणि पुराव्यांबाबत जाणून घ्या.
Kunbi caste certificate under Hyderabad Gazette procedure

Kunbi caste certificate under Hyderabad Gazette procedure

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मराठवाड्यातील मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट अंतर्गत नवीन कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. यामुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुसंगत होण्याची अपेक्षा आहे. या नव्या प्रक्रियेमुळे मराठवाड्यातील अनेक कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचे प्रमाणपत्र मिळवणे सोपे होणार आहे.

Loading content, please wait...
Maratha Reservation
Maratha
OBC and Maratha reservation
Maratha reservation protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com