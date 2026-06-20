Chhatrapati Sambhajinagar: पौसाची वाट बगू बगू, डोळ्यातलं पाणी आटायलंय! ६३ वर्षांच्या महिला शेतकऱ्याची व्यथा, आतापर्यंत दहा टक्केच पेरणी

छत्रपती संभाजीनगर: ‘म्हागल्या वर्षी पौसानी धानं सगळी न्हेली, माती बी ऱ्हायली नोती, पण औंदा उरल्या सुरल्या काळ्या मायची वटी (ओटी) भऱ्हायला सुदा पौस पडंना झालाय, पौसाची वाट बगू बगू, डोळ्यातलं पाणी आटायलंय...!’ पाऊस नसल्याने हवालदिल झालेल्या ६३ वर्षांच्या सुदामती नरवडे या महिला शेतकरी आजीने ‘सकाळ’शी बोलताना आपली भावना व्यक्त केली..अर्धा जून संपला तरी पाऊस न झाल्याने पेरण्या खोळंबल्या आहेत. गतवर्षी याच दिवसात म्हणजेच १९ जून २०२५ रोजी चांगला पाऊस झाल्याने १० लाख ७१ हजार ७०१ हेक्टरवर पेरणी झाली होती. तर यंदा १९ जून २०२६ रोजी केवळ एक लाख सात हजार ७५२ हेक्टरवर म्हणजेच केवळ १० टक्के पेरण्या झाल्या आहेत..PM Kisan Yojna: बळीराजाच्या खात्यात ‘सन्मान’चा वर्षाव! ‘पीएम किसान’च्या २३व्या हप्त्याचे आज वितरण; ३१ कोटी ४४ लाख होणार जमा.पाण्याची व्यवस्था असलेल्या शेतकऱ्यांनी केलेली पेरणी आणि पावसाच्या आशेवर केलेली धूळपेरणी याचीही आकडेवारी असल्याचे कृषी विभागातर्फे सांगण्यात आले. मराठवाडा विभागात वार्षिक सरासरी ७५०.८१ मिलिमीटर पाऊस पडतो..या पावसाची जूनची सरासरी १३४ मिलिमीटर इतकी आहे. गतवर्षी या १३४ मिलिमीटर सरासरीच्या तुलनेत १०५.९० मिलिमीटर म्हणजेच ७९ टक्के पाऊस पडला होता. तो यंदा जून महिन्यात केवळ सहा टक्के पाऊस पडला आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील पेरण्या खोळंबल्या आहेत. एकीकडे खते मिळत नाहीत, तर दुसरीकडे पाऊस नसल्याने पेरण्याही होत नसल्याने शेतकरी आभाळाकडे डोळे लावून बसला आहे..Maharashtra: १९ वर्षीय तरुणी ५५ वर्षीय शिक्षकाच्या प्रेमात, गावकऱ्यांची शिक्षकाला मारहाण; पोलिसांसमोर म्हणाली, मी....लातूर जिल्ह्यात सर्वांत कमी पेरणी मराठवाड्यात सर्वांत कमी पेरणी लातूर जिल्ह्यात झाली आहे. गतवर्षी १८ जून २०२५ रोजी लातूर जिल्ह्यात एक लाख दोन हजार ९२१ हेक्टरवर पेरणी झाली होती. ती याच दिवशी १८ जून २०२६ रोजी केवळ २३६ हेक्टवर पेरणी झाल्याने भीषण परिस्थितीचे उदाहरण समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.