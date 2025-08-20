Marathwada Rain : मराठवाड्यात पाच दिवसांत पावसाचे ११ बळी; साडेतीन लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान

छत्रपती संभाजीनगर

Crop Damage : मराठवाड्यातील सात जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे ३ लाख ५८ हजार हेक्टरवरील पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, ११५४ गावे बाधित व ११ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यात गेल्या पाच दिवसांपासून होत असलेल्या पावसामुळे सात जिल्ह्यांतील तब्बल ३ लाख ५८ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे, तर मृतांचा आकडाही सहावरून अकरावर गेला आहे. याशिवाय बाधित गावांची संख्या ११५४ इतकी झाली असून, ५८८ घरांची पडझड झाली आहे.

