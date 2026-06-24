Chhatrapati Sambhajinagar:संभाजीनगर, जालना, नांदेड जिल्ह्यांत पावसाची हजेरी, गुरुवारपासून पावसाचा अंदाज

छत्रपती संभाजीनगर: जिल्ह्यासह नांदेड आणि जालना जिल्ह्यांतील काही भागांत मंगळवारी (ता. २३) पाऊस झाला. खुलताबाद तालुक्यातील गल्लेबोरगावसह परिसरात सायंकाळी चारच्या सुमारास एक तास जोरदार पाऊस झाल्याने सर्वत्र आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. सिल्लोड शहरासह तालुक्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाला सुरवात झाली. .सहापासून पावसाचा जोर वाढल्यामुळे अनेक भागांत पाणी साचले होते. सोयगाव शहर व जरंडी परिसरातही पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळे सोयगावच्या आठवडे बाजारात गुडघाभर पाणी साचले होते. पहिल्याच पावसाने धूळपेरण्या केलेल्या मका पिकासह ठिबक सिंचनवर लागवड केलेल्या कपाशीच्या पिकांना जीवदान मिळाले..मुंबईची तुंबई, पहिल्याच पावसाने दैना; मध्य रेल्वेचा खोळंबा, ट्रान्स हार्बर ठप्प.जालना शहर आणि जिल्ह्यातील अंबड, वडीगोद्री, अंतरवाली सराटी, महाकाळा, अंकुशनगर, घनसावंगी, कुंभार पिंपळगाव, तीर्थपुरी येथे जोरदार पाऊस झाला. भोकरदन तालुक्यातील दाणापूर, जाफराबाद तालुक्यातील माहोरा येथेही पाऊस झाला. तर महाकाळा शिवारात वीज पडून गाय दगावली..नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील मुक्रमाबाद, बाराळी महसूल मंडळांत अतिवृष्टीची नोंद झाली. महसूल विभागाच्या पर्जन्यमान नोंदीनुसार, २३ जून रोजी मुक्रमाबाद महसूल मंडळात ७५ मिमी, तर बाराळी महसूल मंडळात ७१ मिमी पावसाची नोंद झाली. ६५ मिमीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने या दोन्ही मंडळांचा अतिवृष्टी झालेल्या महसूल मंडळांमध्ये समावेश करण्यात आला. पाच जूनला मुखेड तालुक्यातील बाराळी येथे ८६.५० मिमी, तर मुक्रमाबाद येथे ६६.२५ मिमी पाऊस झाला होता. तसेच ९ जून रोजी किनवट तालुक्यातील जळधारा महसूल मंडळात १२९ मिमी, तर शिवणी मंडळात ६६ मिमी पावसाची नोंद झाली होती. या चार महसूल मंडळांमध्येच आतापर्यंत अतिवृष्टीची नोंद झाली असून, जिल्ह्यातील इतर कोणत्याही मंडळात ६५ मिमीपेक्षा अधिक पाऊस झालेला नाही..Mumbai Rain News : मुंबईत पहिल्याच पावसाने अनेक ठिकाणी पाणी तुंबले, लोकल सेवेवर परिणाम; पुढील काही तास धोक्याचे, हवामान विभागाचा इशारा.गुरुवारपासून पावसाचा अंदाजपरभणी: जिल्ह्यासह छत्रपती संभाजीनगर विभागात पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे. जून संपत आला तरी किरकोळ अपवाद वगळता मॉन्सूनचा पाऊस सक्रिया झालेला नाही. परिणामी पेरणी खोळंबली असून सरासरी शंभर मिलिमीटर पाऊस पडत नाही, तोपर्यंत पेरण्या न करण्याचा सल्ला कृषी तज्ज्ञांनी दिला आहे. दरम्यान, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या हवामान शास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार २५ जूनपासून मराठवाड्यात पावसाची शक्यता आहे. २५ जूनला लातूर, धाराशिव, २६ ला बीड जिल्ह्याच्या काही भागांत वादळी वारा, मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. २५ जूनला बीड, २६ जूनला धाराशिव, लातूर जिल्ह्यांच्या काही भागांत वादळी वारा, मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. २४ जूनला धाराशिव, लातूर, बीड, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, २५ जूनला छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, २६ जूनला छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड जिल्ह्यात तर २७ ला धाराशिव, लातूर जिल्ह्यांच्या काही भागांत हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे. मराठवाड्यात २३ ते २५ व २७ जूनला काही ठिकाणी तर २६ जूनला बऱ्याच ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.