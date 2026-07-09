Chhatrapati Sambhajinagar: मराठवाडा कोरडाच! रिमझिम पाऊस, अनेक जिल्ह्यात फक्त ढग, नाशिकच्या पावसानं जायकवाडी धरणसाठ्यात वाढ

छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्यात गेल्या काही दिवसांपासून कुठेतरी, कधीतरी केवळ रिमझिम पाऊस होत आहे. वातावरणात गारवा आला आहे. मात्र, सर्वदर समाधानकारक पाऊस अद्याप झालेला नाही. छत्रपती संभाजीनगरात आज सकाळपासून ढगाळ वातावरण होते. सकाळी काही काळ रिमझिम झाली. त्यानंतर उशिरापर्यंत पावसाची उघडीपच होती. गेल्या २४ तासांत ६.२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली..लातूर जिल्ह्यातील काही भागांत रिमझिम होती. उर्वरित भागांत मात्र ढगाळ वातावरण होते. धाराशिव जिल्ह्यात पावसाची पाठच असून गेल्या २४ तासांत ४.४ मिलिमीटर पाऊस झाला. नांदेड शहरासह जिल्ह्यात दिवसभर ढगाळ वातावरण कायम होते. शहरातील काही भागांसह परिसरात दुपारनंतर तुरळक ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी कोसळल्या. बीड जिल्ह्यात गेल्या २४ तासांत सरासरी ४.१ मिमी पावसाची नोंद झाली. हिंगोली जिल्ह्यात गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून अधून-मधून रिमझिम पाऊस होत आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: चिखलफेक करीत जीव मुठीत धरून ये-जा करण्याची वेळ!.तीन मंडळांत अतिवृष्टीजालना शहरासह जिल्ह्यात तीन दिवसांपासून पावसाची रिपरिप सुरू आहे. गेल्या २४ तासांमध्ये जिल्ह्यात सरासरी ८.५ मिमी पाऊस झाला. केदारखेडा (ता. भोकरदन) ७८.५, दाभाडी (ता. बदनापूर) ७५.५, रेशनगाव मंडळात ७६.९ मिलिमीटर पावसाची (अतिवृष्टी) नोंद झाली. जिल्ह्यात आतापर्यंत २०० मिलिमीटर पाऊस झाला आहे.सप्तकुंड धबधबा प्रवाहितफर्दापूर : जगप्रसिद्ध अजिंठा घाट परिसर हिरवाईने नटू लागला आहे. लेणीच्या सान्निध्यात असलेला सप्तकुंड धबधबा प्रवाहित झाला आहे. त्यामुळे निसर्गसौंदर्यात भर पडली आहे. पर्यटक आणि निसर्गप्रेमींची पावले इकडे वळण्याची शक्यता आहे..अजिंठा घाटात कोसळलेली दरड हटवलीफर्दापूर : फर्दापूर परिसरात सुरू असलेल्या पावसामुळे मंगळवारी अजिंठा घाटात एका ठिकाणी दरड कोसळली. रस्त्यावर माती व दगड आले. पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि संबंधित यंत्रणेने जेसीबीच्या सहाय्याने माती व दगड हटविले. पावसाळ्यात घाटमार्गाने प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांनी वेगावर नियंत्रण ठेवावे, सुरक्षित अंतर राखावे, प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..Khadakwasla Dam : मध्यरात्री खडकवासला धरणावर नेमकं काय घडलं? धरणातून कोणत्या वेळेत किती पाणी सोडलं? पाहा विसर्गाचा संपूर्ण टाईमटेबल, अशी टळली पूरस्थिती?.'जायकवाडी'चा साठा वाढणारपैठण : नाशिक जिल्ह्यात सक्रिय झालेला पाऊस तसेच तेथील नांदूर मधमेश्वर बंधाऱ्यातून ४८ हजार ५५९ क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग सुरू असून हे पाणी गोदावरी नदीमागें जायकवाडी धरणात दाखल होणार आहे. सध्या धरणाची पाणीपातळी १५०५.५६ फूट (४५८.८९५ मीटर) इतकी आहे. धरणातील एकूण पाणीसाठा १३६०.९५५ दशलक्ष घनमीटर असून, जिवंत पाणीसाठा ६२२.८४९ दशलक्ष घनमीटर आहे. उपलब्ध जलसाठ्याची टक्केवारी २८.६९ आहे. गेल्या २४ तासांत धरणात २८७५ क्युसेक पाण्याची आवक झाली होती. आता नांदूर मधमेश्वर धरणातून विसर्गामुळे आवक मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे धरणाच्या पाणीसाठ्यात वाढ व्हायला सुरवात होईल, असे धरण शाखा अभियंता मंगेश शेलार यांनी सांगितले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.