Chhatrapati Sambhajinagar: मराठवाड्यात ऊन-सावलीच्या खेळात मध्येच कधीतरी रिमझिम, अलर्टमध्येही पावसाची पाठ; दीड ते तीन मिमी नोंद

छत्रपती संभाजीनगर: ऊन-सावलीच्या खेळात मध्येच कधीतरी रिमझिम असे मराठवाड्यातील पावसाचे सध्याचे चित्र आहे. सर्वदूर पावसाची प्रतीक्षा कायम असून पेरणी करायची कधी, धाडस करून केलेला पेरा उगवेल की नाही, अशा संभ्रमात शेतकरी आहेत. तळ गाठलेल्या बहुतांश धरणांना नव्या आवकेची आस आहे. जुलैचा पहिला आठवडा सरला तरी मराठवाडा टॅंकरमुक्त झालेला नाही. .काही जिल्ह्यांच्या काही भागांत सोमवारी (ता. सहा) तुरळक, रिमझिम, हलका या स्वरूपाचा पाऊस झाला. छत्रपती संभाजीनगरात गेल्या बुधवारी दीड तासात ३६.८, तर दिवसभरात ३९ मिलिमीटर पाऊस झाला होता. या हंगामातील हा पहिला दमदार पाऊस. त्यानंतर ढगाळ वातावरण आणि कधीतरी रिमझिम सुरू आहे. आज सायंकाळपर्यंत केवळ ३.३ मिमी पाऊस झाला. जालना शहरात सुमारे दीड तास मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला. अंबड, मंठा शहरासह परिसरात रिमझिम झाली. जिल्ह्यात एक जूनपासून आतापर्यंत १६२. ३ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे..सोलापूर विद्यापीठाची २९ सप्टेंबरपासून परीक्षा! विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी अडीच महिने आधी वेळापत्रक जाहीर, वर्गांत सीसीटीव्ही, ७५ टक्के हजेरीचे बंधन, वाचा....‘अलर्ट’मध्येही पावसाची लातूरकडे पाठलातूर : शहरात गेल्या तीन दिवसांपासून पावसाने विश्रांती घेतली आहे. सोमवारीही (ता. सहा) दिवसभर ढगाळ वातावरण होते. हवामान विभागाने येलो अलर्ट दर्शवला असला तरी पावसाने पाठ फिरवल्याचेच दिसून आले. जिल्ह्याची वार्षिक सरासरी ७०६ मिलिमीटर असून, आजअखेर केवळ ११६ मिलिमीटर अर्थात १६ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. ६ लाख हेक्टर सर्वसाधारण क्षेत्रापैकी १६ टक्के म्हणजेच सुमारे ९० हजार हेक्टरवर पेरणी पूर्ण झाली आहे..Solapur: शेतमालकाच्या मुलाने केला मजुराच्या ३५ वर्षीय पत्नीचा जीव घेतला, भरदुपारी डोक्यात घातली गोळी; संशयित जेरबंद.२४ तासांत १.८ मिमी!धाराशिव शहर व परिसरात सकाळी नऊच्या सुमारास अर्धा तास मध्यम स्वरूपाचा, त्यानंतर अर्धा तास रिमझिम झाली. परंडा, भूम, वाशी येथेही रिमझिम झाली. कळंब, लोहारा, उमरगा तालुक्यात ढगाळ वातावरण होते. जिल्ह्यात गेल्या २४ तासांत सरासरी १.८ मिमी पाऊस झाला. बीड जिल्ह्यात रिमझिम बीड जिल्ह्याच्या बहुतांश भागात रिमझिम झाली. गेल्या २४ तासांत सरासरी २.९ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात एकूण १३५.८ मिमी (२४ टक्के) पाऊस झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.