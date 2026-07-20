Chhatrapati Sambhajinagar: पाऊस... रस्ते ओले होतील एवढा!; मराठवाड्यात सर्वदूर दमदार बरसण्याची प्रतीक्षाच

छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्याच्या काही भागांत रविवारी (ता. १९) पाऊस झाला पण त्याचे प्रमाण अत्यल्प होते. बऱ्याच ठिकाणी रस्ते ओले होतील, असे पावसाचे स्वरूप होते. छत्रपती संभाजीनगर शहरात झालेल्या पावसाची नोंद होती ०.७ मिलिमीटर. म्हणजे पूर्ण एक मिलिमीटरही पाऊस झाला नाही. सर्वदूर दमदार पावसाची अजूनही प्रतीक्षा कायम आहे. .छत्रपती संभाजीनगर शहरात दुपारी आकाश दाटून आले. जोरदार बरसेल असे वाटत असताना काही भागांत रिपरिप झाली. रस्ते ओले झाले तर काही भागांत तात्पुरते पाणी साचले. बीड जिल्ह्यात ३.३ मि.मी बीड जिल्ह्यात २४ तासांत सरासरी ३.३ मि.मी. पाऊस झाला..तालुकानिहाय मिलिमिटरमध्ये पाऊस असा ः पाटोदा ६.७, शिरूर कासार ५.२, बीड ४.०, गेवराई ३.९, आष्टी ३.८, केज २.७, माजलगाव २.५, वडवणी २.०, परळी वैजनाथ १.५, अंबाजोगाई १.३. धाराशिव जिल्ह्यात गेल्या २४ तासांत सरासरी ३.२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. तालुकानिहाय पाऊस ः उमरगा ५.९, तुळजापूर ५.०, परंडा ३.८, लोहारा ३.५, भूम २.९, वाशी, २.०, कळंब १.९, धाराशिव ०.८. पेरलेल्या क्षेत्राला टवटवी परभणी जिल्ह्यात रविवारी (ता.१९) सकाळी साडेदहापर्यंत ११.३ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे..Samruddhi Accident एका अपघातामुळे वाहतूक थांबवली, कारला मागून आलेल्या ट्रकने धडक दिली; जुळ्या बहिणींसह सहा जणांचा जागीच मृत्यू.परभणी शहरासह जिल्ह्यात शनिवारी (ता.१८) रात्री साडेसात ते रात्री अकरापर्यंत रिमझिम झाली. गेल्या २४ तासांत सरासरी ११.३ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. तालुकानिहाय मिलिमीटरमध्ये पाऊस असा ः पूर्णा ३०.२, परभणी १६.५, मानवत ११.५, जिंतूर ८.९, पालम ८.८, सेलू ६.९. जिल्ह्यात आतापर्यंत १५५.७ मिमी म्हणजे ५५.७ टक्के पाऊस झाला आहे. आज दिवसभर कधी ऊन तर कधी अंशतः ढगाळ वातावरण होते. झालेला पाऊस पेरणी झालेल्या क्षेत्राला टवटवी देणारा ठरला..Koyna Dam Update : दोन दिवसांत तब्बल 4 टीएमसीने वाढला साठा, धरण 50 टक्क्याहून अधिक भरलं; चांदोली पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टी, महाबळेश्वरला 53 MM पाऊस.उकाड्यापासून दिलासा नांदेड शहरातील चैतन्यनगर, वर्कशॉप परिसर, श्रीनगर, भाग्यनगर, वजिराबादसह विविध भागांत सायंकाळी काही काळ हलका पाऊस झाला. वातावरणात गारवा निर्माण झाल्याने उकाड्यापासून त्रस्त नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला. लातूर जिल्ह्याकडे पावसाची पाठच असून कासार सिरसी येथे सायंकाळी हलका पाऊस झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.