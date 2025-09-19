छत्रपती संभाजीनगर

Marathwada Rain: पाऊस सरासरीच्या पुढे! मराठवाड्यातील चित्र, गणेशोत्सवानंतर जोर

Heavy Rain 2025: मे महिन्यात अवकाळी आणि हंगामात काहीसा विस्कळित स्वरूपात झालेल्या पावसाने गणेशोत्सवानंतर मराठवाड्यात धुमाकूळ घातला. मुसळधार आणि काही ठिकाणी ढगफुटीसदृश पाऊस कोसळला.
