Marathwada Rain: पाऊस सरासरीच्या पुढे! मराठवाड्यातील चित्र, गणेशोत्सवानंतर जोर

छत्रपती संभाजीनगर : मे महिन्यात अवकाळी आणि हंगामात काहीसा विस्कळित स्वरूपात झालेल्या पावसाने गणेशोत्सवानंतर मराठवाड्यात धुमाकूळ घातला. मुसळधार आणि काही ठिकाणी ढगफुटीसदृश पाऊस कोसळला. .या कोसळधारेने मराठवाड्यात पावसाने सरासरी ओलांडून पुढची मजल गाठली आहे. विभागातील आठ जिल्ह्यांत जूनपर्यंत आजच्या तारखेपर्यंत सरासरी ६१३.१ मिलिमीटर पाऊस अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात तो ७२७.५ मिलिमीटर झाला आहे. काही भागांत पावसाचा जोर अजूनही कायम आहे..पावसाळा सुरू झाला तेव्हा सुरवातील या भागात त्याचा लहरीपणा जाणवला. ओढ दिल्यासारखी स्थिती नसली तरी सर्वदूर जोरदार व समाधानकारक पाऊस होत नव्हता. नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या पावसामुळे 'जायकवाडी' धरण भरले आणि विसर्गही करावा लागला. .गणेशोत्सवापासून ही स्थिती बदलली आणि पावसाने जिल्हानिहाय झोडपून काढले. त्यामुळे सर्व मोठे, मध्येम, लघू प्रकल्प तुडुंब झाले. एव्हढेच नव्हे मोठ्या बहुतांश प्रकल्पांतून तर हजारो क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग करावा लागला. अजूनही काही प्रकल्पांतून विसर्ग सुरूच आहे. सर्वच नद्यांना पूर आले. अतिवृष्टीने पिकांचे मोठे नुकसान झाले. मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांत जून, जुलै व ऑगस्ट या तीन महिन्यांमध्ये सरासरी ५१३.५ मिलिमीटर पाऊस अपेक्षित होता. तुलनेत ५८१.८ मिलिमीटर पाऊसझाला आहे..१८ सप्टेंबरपर्यंतच्या पावसाने चक्क सरासरीच्या पुढे मजल मारली आहे. जूनपासून आजच्या तारखेपर्यंत सरासरी ६१३.१ मिलिमीटर पाऊस अपेक्षित असताना ७२७.५ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. विभागीय आयुक्तालयातील नियंत्रण कक्षातून मिळालेल्या माहितनुसार जिल्हानिहाय १८ सप्टेंबरपर्यंत अपेक्षित आणि कंसात प्रत्यक्ष पडलेला पाऊस मिलिमिटरमध्ये असा ः छत्रपती संभाजीनगर ५२१.५ ( ६११.१), जालना ५४६.४ (६८१.६ ), बीड ४९७.३ (६४१.६ ), लातूर ६३३.६ ( ६८४.४), धाराशिव ५२९.२ (६६०.८), नांदेड ७४७.४ (९५३.८), परभणी ६९३.७ (७१५.६) हिंगोली ७३३.४ (८८९.७)..पाच मंडळांत अतिवृष्टीदरम्यान, गुरुवार (ता.१८) सकाळपर्यंत संपलेल्या गेल्या चोवीस तासांत धाराशिव, नांदेड जिल्ह्यांत प्रत्येकी दोन, तर परभणी जिल्ह्यात एक अशा पाच मंडळांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद झाली. या मंडळांत अतिवृष्टी, कंसात मिलिमिटरमध्ये पाऊस. मटूळ (ता. भोकर) (७०), सिंधी (ता. उमरी) (८३.२५), नळदुर्ग (ता. तुळजापूर) (६५.५०), जळकोट (८८), बामनी (ता. जिंतूर) (९४.५०)..Kolhapur Rain Update : पंचगंगा नदीने इशारा पातळी गाठली, जिल्ह्यातील ४१ मार्गांवर पाणी; राधानगरी धरणाचे ५ दरवाजे बंद, असा आहे पावसाचा अंदाज?.धरणांतील जलसाठाजायकवाडी २८८८.७४१ (९९.०६)येलदरी ९०७.६१ (९६.६९)निम्न दुधना २८०.७१ (७३.५४)माजलगाव ३०३.३०० (९७.१८)बिंदुसरा ७.१०६ (१००)कडा ८.५५५ (१००)कुंडलिका ३७.६९३ (१००)मांजरा १७५.५५ (९९.२१)निम्न तेरणा ८९.८१ (९८.४६)विष्णुपुरी ३८.५२ (४७.६८)अपर मानार ६७.५५ (८९.२३)लोअर मानार १३८.२११ (१००)दिग्रस बंधारा ३२.७३ (५१.४९).