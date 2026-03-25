Chhatrapati Sambhajinagar: संलग्नीकरणाची शुल्कवाढ स्थगित; चार सदस्यीय समिती स्थापन, पुढील बैठकीत होणार निर्णय

छत्रपती संभाजीनगर: कायम संलग्नीकरण झालेल्या महाविद्यालयांना आकारण्यात येणारे शुल्क व विस्तारीकरण शुल्क वाढीवर आमदार सतीश चव्हाण यांनी शुक्रवारी (ता. २४) आक्षेप नोंदवले. त्याचे पडसाद मंगळवारी व्यवस्थापन परिषदेत उमटले. त्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली असून माजी प्र-कुलगुरू डॉ. श्याम शिरसाठ यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यी समितीच्या अहवालानंतर यावर पुढील बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची बैठक कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता.२४) झाली. प्र-कुलगुरू डॉ. वाल्मीक सरवदे, कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर यांच्यासह १८ सदस्य उपस्थित होते. बैठकीत १५ विषयांवर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आले. .शिरसाठ यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीत माजी प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर, प्राचार्य डॉ. भारत खंदारे व डॉ. अंकुश कदम यांचा समावेश आहे. या समितीच्या अहवालानंतर अधिष्ठाता मंडळ, विद्या परिषद व व्यस्थापन परिषद बैठकीत पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. तोपर्यंत शुल्क भरण्यासाठीची ३१ मार्च ही अखेरची तारिख पुढे ढकलण्यात आली आहे..ऑटोमोबाइल वर्कशॉपमध्ये होणार वाहनांची सर्व्हिसिंगदीनदयाल उपाध्याय कौशल्य केंद्र (डीडीयूकेके) विभागातील ऑटोमोबाइल वर्कशॉपमध्ये दुचाकी व चारचाकी वाहनांची सर्व्हिसिंग व दुरुस्ती काम करण्यासाठी सर्व प्रकारची पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहे. याविषयी विभागाच्या संचालक डॉ. भारती गवळी यांनी प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे दुचाकी व चारचाकींची सर्व्हिसिंग विद्यापीठातील प्रयोगशाळेत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर यांनी दिली. दरम्यान, डॉ. अपर्णा अष्टपुत्रे यांची खरेदी समितीवर कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी नियुक्ती केली..तुकडीवाढ, अभ्यासक्रमाच्या २३ शिफारशींना मान्यताआगामी शैक्षणिक वर्षात नवीन तुकडी, अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबतचे २७ प्रस्ताव शिफारशीसह मान्य करण्यात आले. यातील २३ शिफारशी सकारात्मक, तर ४ नकारात्मक आहेत. तसेच कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर यांना 'आयसीएसएसआर'च्या वतीने १६ लाखांचा संशोधन प्रकल्प मंजूर करण्यात आल्याबद्दल अभिनंदनाचा ठराव डॉ. गजानन सानप यांनी मांडला. उपस्थित सर्व सदस्यांनी यास अनुमोदन दिले..तीन वर्षांत अर्धवेळ पीएच.डी. शक्यपीएचडी संशोधनासाठी पूर्णवेळसाठी तीन वर्षे तर अर्धवेळसाठी साडेचार वर्षांची अट होती. त्यावर पूर्णवेळ आणि अर्धवेळ पीएचडीसाठी तीन वर्षांचा कालावधी करण्याचा ठराव सदस्य डॉ. व्यंकटेश लांब यांनी मांडला, त्याला मंजुरी मिळाली. त्यामुळे अर्धवेळ पीएचडी करणाऱ्यांना तीन वर्षांत पीएचडी संशोधन पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.