Chhatrapati Sambhajinagar: मराठवाडा विद्यापीठाच्या परीक्षा ७ एप्रिलपासून; क्यूपीडीएस प्रणाली अनिवार्य

छत्रपती संभाजीनगर:डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ अंतर्गत मार्च-एप्रिल २०२६ मध्ये होणाऱ्या पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा ७ एप्रिलपासून सुरू होणार आहेत. त्यासाठी विद्यापीठाकडून परीक्षा केंद्रांना प्रश्नपत्रिका सुरक्षितपणे ऑनलाइन पाठविण्याची आणि व्यवस्थापन करण्याच्या प्रणालीसाठी (क्यूपीडीएस) माहिती ३० मार्चपर्यंत भरणे बंधनकारक करण्यात आले असून, १ एप्रिलला या प्रणालीचे मॉक ड्रिल होणार आहे, अशी माहिती परीक्षा आणि मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. बी. एन. डोळे यांनी पत्रकाद्वारे दिली. .पत्रकाचा आशय असा सर्व संलग्नित महाविद्यालयांनी विद्यापीठाच्या क्यूपीडीएस लिंकवर आवश्यक माहिती ३० मार्चपर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कला, विज्ञान, वाणिज्य, व्यावसायिक, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र आदी सर्व अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांना ही अट लागू राहणार आहे.. तसेच १ एप्रिलपासून मॉक ड्रिल डेमो घेण्यात येणार आहेत. लॉग-इनसंदर्भात माहिती फक्त प्राचार्य किंवा परीक्षा केंद्रप्रमुख यांनीच भरावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. युजर आयडी आणि पासवर्डची गोपनीयता राखण्याचे निर्देश देण्यात आले. इतर कोणत्याही व्यक्तीने ही माहिती हाताळल्यास गैरप्रकार समजला जाईल. परीक्षा केंद्रांवर प्रश्नपत्रिका कक्षात केंद्रप्रमुखांशिवाय इतरांना मोबाइल वापरण्यास मनाई राहणार आहे.. .परीक्षा सुरळीत पार पाडणे, गोपनीयता राखणे व गैरप्रकार रोखण्याची जबाबदारी संबंधित प्राचार्य व केंद्रप्रमुखांवर असणार आहे. कोणताही गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. .प्राचार्य, केंद्रप्रमुखांची जबाबदारी निश्चित परीक्षा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांची उपस्थिती व अनुपस्थिती त्याच दिवशी पोर्टलवर नोंदविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर एखाद्या महाविद्यालयाने माहिती वेळेत सादर केली नाही, तर त्या महाविद्यालयातील विद्यार्थी परीक्षेला मुकण्याची शक्यता असून, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित प्राचार्यांवर राहणार असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले. विद्यापीठ प्रशासनाने सर्व प्राचार्य व परीक्षा केंद्रप्रमुखांनी अचूक माहिती वेळेत भरण्याचे आवाहन केले.