Education: प्रशासकीय मूल्यांकनात विद्यापीठ खालून तिसरे; आकृतिबंध, सेवाशर्ती, सेवापुस्तक अद्ययावतीकरणात, रिक्त पदांमुळे घटले गुण

Marathwada University: राज्यातील प्रशासकीय मूल्यांकनात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ खालून तिसऱ्या स्थानी आले आहे. कमी गुणांमुळे विद्यापीठाच्या प्रशासकीय गुणवत्तेतील घसरण अधोरेखित झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर: राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या १३ सार्वजनिक अकृषि विद्यापीठांचे सेवा कर्मी कार्यक्रमाअंतर्गत एक प्रकारचे प्रशासकीय मूल्यांकन करण्यात आले. त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ अकराव्या स्थानी आहे.

