Education: प्रशासकीय मूल्यांकनात विद्यापीठ खालून तिसरे; आकृतिबंध, सेवाशर्ती, सेवापुस्तक अद्ययावतीकरणात, रिक्त पदांमुळे घटले गुण

छत्रपती संभाजीनगर: राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या १३ सार्वजनिक अकृषि विद्यापीठांचे सेवा कर्मी कार्यक्रमाअंतर्गत एक प्रकारचे प्रशासकीय मूल्यांकन करण्यात आले. त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ अकराव्या स्थानी आहे..प्रथम क्रमांकावर गोंडवाना विद्यापीठ, द्वितीय क्रमांकवर मुंबई विद्यापीठ तर शिवाजी विद्यापीठ तृतीय स्थानी आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला सर्व विद्यापीठांच्या तुलनेत १०० पैकी सर्वांत कमी ४२ गुण मिळाले..त्याखालोखाल उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला ४८ तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला ५० गुण मिळाले. अर्थात गुणांकनात राज्यातील एकूण १३ अकृषी विद्यापीठांत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ खालून तिसरे ठरले आहे. त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेबरोबरच विद्यापीठाची प्रशासकीय गुणवत्ता ढासळल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे..विद्यापीठाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे सेवा पुस्तक अद्ययावतीकरणात करणे आणि डिजिटल करणे या घटकांसाठी २० पैकी दहा गुण मिळाले. त्यामुळे विद्यापीठाने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकांचे अद्ययावतीकारण आणि डिजिटलायझेशन निम्मेच असल्याचे स्पष्ट झाले. मुंबई, कोल्हापूर, गोंडवाना, अमरावती विद्यापीठाला यासाठी २० पैकी २० गुण तर पुणे विद्यापीठाला शून्य गुण मिळाले. नागपूर विद्यापीठ अपवाद वगळता आकृतिबंध मध्ये सर्व विद्यापीठांना शून्य गुण आहेत..Premium| Maharashtra Teacher Hiring: ग्रामीण भागातील सेट-नेट उत्तीर्ण उमेदवारांना नव्या नियमांमध्ये प्राधान्य का नाही?.या घसरणीमागे अपुरे मनुष्यबळ हेसुद्धा एक कारण आहे. केवळ प्राध्यापक नाही तर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे तसेच सेवाशर्ती नियम याबद्दलसुद्धा विद्यापीठाला सुधारणा करावी लागणार आहे..असे झाले मूल्यांकन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातर्फे सर्व विद्यापीठांना आकृतिबंध, सेवा प्रवेश नियम, सर्व संवर्गाची अद्ययावत ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करणे, पदोन्नतीने नियुक्तीची स्थिती, सरळ सेवा नियुक्ती रिक्त परिस्थिती, बिंदूनामावली प्रमाणीकरण, अनुकंपा नियुक्ती, आयजीओटी पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन आणि पाच अभ्यासक्रम पूर्ण करणे यासह सर्व कर्मचाऱ्यांचे सेवा पुस्तक अद्ययावत करणे आणि डिजिटल करणे या कामांसाठी एकूण १०० गुण देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.