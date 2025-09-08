छत्रपती संभाजीनगर

Marathwada University : जिल्ह्यानिहाय आजपासून युवा महोत्सव; अणदूरच्या जवाहर महाविद्यालयात कुलगुरूंच्या हस्ते उद्‍घाटन

Youth Festival 2025 : मराठवाडा विद्यापीठाचा युवक महोत्सव यंदा जिल्हानिहाय होणार असून, नोंदणी न केलेल्या १४० महाविद्यालयांना प्रत्येकी १० हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा युवक महोत्सव यंदापासून जिल्हानिहाय होत आहे. सोमवार (ता. आठ) ते ३० सप्टेंबर या काळात जिल्हा युवक महोत्सव होणार आहेत. सोमवारी (ता. आठ) धाराशिव जिल्ह्यात अणदूर (ता. तुळजापूर) येथील जवाहर कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात युवा महोत्सवाचे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्या हस्ते उद्‍घाटन होईल.

