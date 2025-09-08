छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा युवक महोत्सव यंदापासून जिल्हानिहाय होत आहे. सोमवार (ता. आठ) ते ३० सप्टेंबर या काळात जिल्हा युवक महोत्सव होणार आहेत. सोमवारी (ता. आठ) धाराशिव जिल्ह्यात अणदूर (ता. तुळजापूर) येथील जवाहर कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात युवा महोत्सवाचे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्या हस्ते उद्घाटन होईल..केंद्रीय युवा महोत्सव २७ ते २९ सप्टेंबरला विद्यापीठ परिसरात होईल. त्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड व धाराशिव चारही जिल्ह्यांत युवक महोत्सव होत असून, त्यातून गुणानुक्रमे पहिले तीन संघ केंद्रीय महोत्सवात सहभागी होतील. संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाइन असून विद्यापीठाचे संलग्नित ४८६ महाविद्यालये आहेत. यातील ३४६ संघांनी ऑनलाइन नोंदणी केली..त्यामुळे नोंदणी न केलेल्या १४० महाविद्यालयांना प्रत्येकी दहा हजारांचा दंड भरावा लागणार आहे. कागदपत्रे जमा न केलेले अथवा संघ न पाठवल्यास किंवा दोनपेक्षा कमी कलाप्रकारांत सहभाग घेतल्यास दहा हजारांचा दंड भरावा लागणार आहे, अशी माहिती विद्यार्थी विकास मंडळ संचालक डॉ. कैलास अंभुरे यांनी दिली..जिल्हानिहाय वेळापत्रकधाराशिव जिल्हा : जवाहर कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, अणदूर ता. तुळजापूर : ८ व ९ सप्टेंबर.बीड जिल्हा : र.ब. अट्टल महाविद्यालय, ता. गेवराई, जि. बीड : ११ व १२ सप्टेंबर.जालना जिल्हा : मत्स्योदरी शिक्षण संस्थेचे वरिष्ठ महाविद्यालय, ता. अंबड, जि. जालना, १५ व १६ सप्टेंबर.छत्रपती संभाजीनगर : देवगिरी महाविद्यालय, जि. छत्रपती संभाजीनगर, १९ ते २० सप्टेंबर.केंद्रीय युवक महोत्सव, विद्यापीठ परिसर, छत्रपती संभाजीनगर : २७ ते २९ सप्टेंबर..मुलींचा सहभाग सर्वाधिकजिल्हा\tमुले\tमुली\tएकूण\tसंघ\tसाथीदार \t\t\t\tव्यवस्थापक\tकलावंतधाराशिव\t ११६\t२०२\t३१८\t७७\t१५बीड\t १५८\t२१७\t४८६ \t१२० \t३८जालना \t १५८\t२१७\t३७५ \t१०२ \t२३संभाजीनगर ४१३ \t५७१\t९८५\t२३४\t३७ .२७८० जणांचा असेल सहभाग९२१ विद्यार्थी, १२४३ विद्यार्थिनी अशा एकूण २१६४ विद्यार्थ्यांचा सहभाग या युवा महोत्सवात आहे. तसेच ३३५ सहव्यवस्थापक तसेच १९८ महिला संघ व्यवस्थापक असे ५३३ जण सहभागी होत आहेत. तसेच या संघांना साथ देणारे ८२ पुरुष तसेच ३१ महिला कलावंत असे एकूण ११३ जण सहभागी होत आहेत.विद्यापीठाचे नियंत्रणयंदाच्या महोत्सवात एकूण पाच गटांत २८ कलाप्रकार सादर होतील. तसेच मिरवणूक हा स्वंतत्र कलाप्रकारही असणार आहे. निकाल, तक्रार निवारण आणि रंगमंच निरीक्षण समितीच्या माध्यमातून विद्यापीठाचे नियंत्रण असेल, असे संचालक डॉ. कैलास अंभुरे यांनी सांगितले..‘वसतिगृह प्रवेशासाठी मुदत वाढवा’छत्रपती संभाजीनगर, ता. ७ ः राज्य सरकारच्या समाजकल्याण विभागासह इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातर्फे प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वसतिगृहे चालविली जातात. या वसतिगृहात केवळ तांत्रिक, व्यवसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षणघेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची ऑनलाइन तारीख १५ सप्टेंबरपर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे. परंतु सर्व विद्या शाखांना तारीख लागू करण्यात आली नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी शासकीय वसतिगृहाच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे सर्व विद्या शाखांच्या विद्यार्थ्यांसाठी २० सप्टेंबरपर्यंत अंतिम मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्याकडे जय सेवालाल बहुजन विकास पक्षातर्फे करण्यात आली आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीराम जाधव यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.