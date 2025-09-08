Jalna News : जालन्यातील २० शाळांची मान्यता रद्द, निधी लाटल्याचा आरोप

जालना : धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण देण्यासाठी ‘राजे यशवंतराव होळकर इंग्रजी माध्यम निवासी शिक्षण योजना’ २०१९ पासून सुरू आहे. मात्र, जिल्ह्यातील अनेक शाळांनी कोट्यवधींचे अनुदान लाटले, पण विद्यार्थ्यांना मात्र सुविधांपासून वंचित ठेवले. अखेर शासन निर्णयातील निकषांची पूर्तता न केल्याचा ठपका ठेवत जिल्ह्यातील २० शाळांची मान्यता इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने रद्द केली आहे..जिल्ह्यात ४० इंग्रजी निवासी शाळा आहेत. यामध्ये जवळपास सहा हजार विद्यार्थी शिकत असल्याची कागदोपत्री नोंद आहे. दरम्यान, याबद्दलच्या अनेक तक्रारी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडे प्राप्त झाल्या. .धनगर समाजातील कार्यकर्त्यांनीही या शाळांना भेटी देऊन पोलखोल केली. याचा परिणाम म्हणून शासनाने समिती स्थापन केली. या समितीने छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना जिल्ह्यांतील शाळांची तपासणी केली. दरम्यान, एकूण २३ शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे..योजनेअंतर्गत या शाळांची मान्यता रद्दगोल्डन किड्स इंग्लिश स्कूल, खरपुडी (ता. जालना), किंग शिवाजी इंटरनॅशनल स्कूल, रेवगाव, (ता. जालना), मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, केंधळी, (ता. मंठा), अशोका पब्लिक स्कूल, हेलसा, (ता. मंठा), डायनामिक इंग्लिश स्कूल, राजूर, (ता. भोकरदन), मराठवाडा रेडियंट इंग्लिश स्कूल भोकरदन, सरस्वती इंग्लिश स्कूल पिंपळगाव रेणुकाई, (ता. भोकरदन), संत सावता इंग्लिश स्कूल वडीगोद्री, (ता. अंबड), आर.पी. इंटरनॅशनल स्कूल अंबड, जिजाऊ इंग्लिश स्कूल शेलगाव, (ता. बदनापूर), व्हीएसएस स्कूल बदनापूर, आर.पी. इंटरनॅशनल स्कूल बदनापूर, देसरडा पब्लिक स्कूल शेलगाव, (ता. बदनापूर), लिटल स्टार इंग्लिश स्कूल वडाळा, (ता. जाफ्राबाद), जिजाऊ इंटरनॅशनल इंग्लिश स्कूल जाफराबाद, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल जाफराबाद, राजमाता जिजाऊ इंग्लिश स्कूल टेंभुर्णी, (ता. जाफ्राबाद), गोल्ड मेडल इंग्लिश स्कूल जालना, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, जाफराबाद, ज्ञानसागर इंग्लिश स्कूल सिपोरा (अ), (ता. जाफराबाद) या वीस शाळा आहेत, तर बीडमधील सिद्धिविनायक इंग्लिश स्कूल लिंबागणेश, लोकशक्ती पब्लिक स्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज देवदहीफळ, (ता. धारूर), तसेच छत्रपती संभाजीनगर येथील श्री योगेश्वर इंग्लिश स्कूल, महालपिंपरी या शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.