छत्रपती संभाजीनगर
Exam: छत्रपती संभाजीनगर एमसीए’च्या पेपरला मुकताच ढसाढसा रडल्या विद्यार्थिनी; साई इन्स्टिट्यूटने केला परीक्षेचा खेळ, नेमकं काय घडलं?
Hall Tickets Not Issued to 133 MCA Students: साई इन्स्टिट्यूटच्या हलगर्जीपणामुळे १३३ एमसीए विद्यार्थ्यांना हॉलतिकीट न मिळाल्याने परीक्षा द्यायची संधी गमवावी लागली. विद्यार्थिनींच्या आक्रोशानंतर विद्यापीठ आणि पोलिसांत धावपळ वाढली.
छत्रपती संभाजीनगर : चिकलठाणा एमआयडीसी येथील श्री साई इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट ॲण्ड रिसर्चच्या ‘एमसीए’ प्रवेशित विद्यार्थ्यांना गुरुवारी (ता.चार) सुरू झालेल्या परीक्षेला हॉलतिकीट न मिळाल्याने मुकावे लागले. ही बाब लक्षात येताच विद्यार्थ्यांनी कॉलेज गाठत रोष व्यक्त केला. परीक्षा बसता येणार नसल्याचे लक्षात येताच अनेक विद्यार्थिनी ढसाढसा रडल्या.