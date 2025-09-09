Medical Admission Update : राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांना ४०० नव्या जागांची मान्यता; यूजी काउन्सिलिंग २०२५ मध्ये समावेश

छत्रपती संभाजीनगर : राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) नव्याने स्थापन झालेल्या तसेच जागा वाढविलेल्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि अभिमत विद्यापीठांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांचा आसन वाटप आराखडा (सीट मॅट्रिक्स) जाहीर केला. अंडर ग्रॅज्युएट (यूजी) काउन्सिलिंग २०२५ मध्ये सहभागी दुसऱ्या फेरीच्या यूजी काउन्सिलिंगमध्ये या जागांचा समावेश होणार आहे..पहिल्या फेरीनंतर जागा वाढलेल्या सर्व संस्थांनी या नव्या जागांची नोंद एमसीसीच्या पोर्टलवर दुसऱ्या फेरीसाठी करावी, असे निर्देश दिले आहेत. एनएमसीच्या मॅट्रिक्सशी विसंगत असलेल्या जादा जागा रद्द होणार असून, त्यातून उद्भवणाऱ्या कायदेशीर व प्रशासकीय जबाबदाऱ्या संबंधित संस्थेवर राहतील..नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांनी आपले लेटर ऑफ परमिशन (एलओपी) पाठवून एमसीसीकडून युजर आयडी व पासवर्ड घ्यावेत. नव्या सरकारी महाविद्यालयांनी १५ टक्के अखिल भारतीय कोट्यातील जागा व अभिमत विद्यापीठांनी १०० टक्के जागा जाहीर कराव्यात, असे आदेशात म्हटले आहेत..‘अभिमत’च्या ३००, ईएसआयसीच्या ५० जागांची वाढदेशभरात १८ नव्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता मिळाली असून, एकूण १२०० एमबीबीएस जागा मंजूर झाल्या आहेत. यात महाराष्ट्रातील ईएसआयसी मेडिकल कॉलेज, अंधेरी (५० जागा) वाढल्या आहेत. विद्यमान २३ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ९७० अतिरिक्त जागांना मंजुरी दिली. .देशभरातील नऊ अभिमत विद्यापीठांमध्ये एकूण ५५० जागांची भर पडली आहे. यात महाराष्ट्रातील अभिमत विद्यापीठात ३०० जागांची वाढ झाली आहे. त्यामध्ये भारती विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज, पुणे (१००), एमजीएम मेडिकल कॉलेज, छत्रपती संभाजीनगर (५०), दत्ता मोघे मेडिकल कॉलेज, नागपूर (५०), तर सांगली येथील भारती विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज (१००) जागांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.