Chh. Sambhaji Nagar News : शहरातून पळविलेला अल्पवयीन मुलगा पुन्हा पालकांच्या स्वाधीन; खुलताबाद पोलीसांची कारवाई!

Minor child safely returned : खुलताबाद पोलिसांच्या त्वरित आणि कार्यक्षम कारवाईमुळे शहरातून हरवलेला ११ वर्षीय मुलगा सुरक्षितरित्या पालकांच्या स्वाधीन झाला. फकीर व महिला विरोधी तक्रारीवरही कारवाई करण्यात आली.
खुलताबाद : शहरातील जुने बसस्थानक परिसरातून भिक मागण्याच्या उद्देशाने पळवून नेलेला आदिल शहा वय ११ वर्षे याला खुलताबाद पोलीसांनी तातडीने तपासाची चक्रे फिरवित मंगळवारी (ता.सहा) पालकांच्या स्वाधीन केले,या कामगिरीबद्दल नगराध्यक्ष आमेर पटेल यांनी पोलीस निरीक्षक धनंजय फराटे व त्यांच्या सहकारी चमूचे स्वागत केले.

