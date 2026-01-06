Chh. Sambhaji Nagar News : शहरातून पळविलेला अल्पवयीन मुलगा पुन्हा पालकांच्या स्वाधीन; खुलताबाद पोलीसांची कारवाई!

खुलताबाद : शहरातील जुने बसस्थानक परिसरातून भिक मागण्याच्या उद्देशाने पळवून नेलेला आदिल शहा वय ११ वर्षे याला खुलताबाद पोलीसांनी तातडीने तपासाची चक्रे फिरवित मंगळवारी (ता.सहा) पालकांच्या स्वाधीन केले,या कामगिरीबद्दल नगराध्यक्ष आमेर पटेल यांनी पोलीस निरीक्षक धनंजय फराटे व त्यांच्या सहकारी चमूचे स्वागत केले..या बाबत अधिक माहिती अशी शहरातील जुने बसस्थानक परिसरातून एका फकीर व त्याच्यासोबत असलेल्या महिलेने या अल्पवयीन मुलाला गुरुवारी (ता.एक) पळवून नेले होते,या मुलाचा शोध आई वडिलांनी घेतला,मात्र तो सापडत नसल्याने खुलताबाद पोलीस ठाण्यात मुलगा हरवल्याची तक्रार रविवारी (ता.चार) देण्यात आली..Junnar Crime : निमगिरी आदिवासी भागातील हत्याकांड: आरोपी फरार; पोलिसांची मोठी मोहीम सुरु!.या प्रकरणी खुलताबाद पोलीसांनी सी.सी.टि.व्ही.कॅमेरयाच्या माध्यमातून फुटेज तपासित तपासाची चक्रे फिरवली,सदरील फकीराने या मुलाला प्रथम कन्नड व त्यानंतर चाळीसगाव येथील उरुसात नेले होते,तेथून फकीर व महिला परत कन्नडला आले,मात्र कन्नड पोलीसांनी या दोघांची झाडाझडती घेतली असता सदरील मुलगा चाळीसगाव येथे सुरू असलेल्या उरुसात असल्याचे सांगितले त्यानुसार या बाबतची माहिती खुलताबाद पोलीसांनी दिली,सदरील मुलगा व त्याला पळवून नेणारया फकीर व महिलेला खुलताबाद पोलीस ठाण्यात आणले..सदरील कामगिरी पोलीस कर्मचारी जाकेर शेख,सिध्दार्थ सदावर्ते, किशोर गवळी,फिरोज पठाण यांनी केली या प्रकरणी खुलताबाद पोलीस ठाण्यात दानिश अय्युब शहा रा.मुनम कॉलनी,खुलताबाद यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून संबधित फकीर व महिलेविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला असून,त्या मुलाला पालकांच्या स्वाधिन करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.