Chhatrapati Sambhajinagar: एमआयटी पॉलिटेक्निकच्या ३९ विद्यार्थ्यांना मासो ऑटोमोटिव्हमध्ये ट्रेनी इंजिनिअर म्हणून नोकरी;पॉलिटेक्निक विद्यार्थ्यांचे करिअर यश

बीड बायपास: ग्रामोद्योगिक शिक्षण मंडळ संचालित एमआयटी पॉलिटेक्निकच्या ३९ विद्यार्थ्यांना मासो ऑटोमोटिव्ह प्रा.लि. या कंपनीत ट्रेनी इंजिनिअर म्हणून नोकरी मिळाली. पॉलिटेक्निकच्या ट्रेनिंग ॲण्ड प्लेसमेंट सेलतर्फे पार पडलेल्या मुलाखतीमध्ये मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता..फार्म (कृषी) इक्विपमेंट्स, अर्थ मूव्हिंग इक्विपमेंट्स, आटोमोटिव्ह व इतर इंजिनिअरिंग ॲप्लिकेशनच्या उत्पादन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या 'मासो ऑटोमोटिव्ह प्रा.लि.'च्या प्रतिनिधींनी या मुलाखती घेतल्याची माहिती एमआयटी पॉलिटेक्निकचे ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट अधिकारी प्रा. शशिकांत माकणीकर यांनी दिली..या समूह कॅम्पसमधे श्रेयस पालिटेक्निक, एमआयटी पॉलिटेक्निक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग व इलेक्ट्रॉनिक्स ॲण्ड कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंगच्या एकूण ६९ विध्यार्थ्यांनी या निवड प्रक्रियेमध्ये सहभाग नोंदविला होता. मासो ऑटोमोटिव्हच्या मनुष्यबळ विकास (एचआर) विभागाचे प्रमुख दीपक निकम आणि मनुष्यबळ विकास विभागाच्या नूतन यादव यांनी विध्यार्थ्यांच्या मुलाखती घेऊन ५४ विद्यार्थ्यांची ट्रेनी इंजिनिअर म्हणून निवड केली..निवड झालेल्या विध्यार्थ्यांमधे एमआयटीच्या पॉलिटेक्निकचे ३९ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. निवड झालेल्या सर्व यशस्वी विध्यार्थ्यांना मासो ऑटोमोटिव्हचे ऑफर लेटर देण्यात आले..यावेळी एमआयटी पॉलिटेक्निकच्या मेकॅनिकल विभागाचे प्रमुख प्रा. आर.व्ही. देशमुख, प्रा. वैभव दुधाटे, प्रा. एस.बी. सोनवळकर आदींनी पुढाकार घेतला. संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. यज्ञवीर कवडे, महासंचालक प्रा. मुनीश शर्मा, संचालक प्रा. बी.एम. देशमुख, प्राचार्य डॉ. सुनील देशमुख यांनी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले.