Chhatrapati Sambhajinagar News : आमदार विलास भुमरे प्रभारी जिल्हाप्रमुख; पैठण, फुलंब्री, सिल्लोड मतदारसंघांची दिली जबाबदारी

छत्रपती संभाजीनगर - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पैठणचे आमदार विलास भुमरे यांच्याकडे प्रभारी जिल्हाप्रमुख पदाची जबाबदारी शिवसेनेकडून सोपवण्यात आली. पैठण, फुलंब्री, सिल्लोड मतदारसंघांच्या पूर्वीच्या जिल्हाप्रमुखांनी बंडखोरी केल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. विधानसभा निवडणुकीपासून हे पद रिक्त होते..जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी प्रभारी जिल्हाप्रमुख पदाची जबाबदारी माझ्याकडे सोपवण्यात आल्याचे पक्षाकडून मंगळवारी रात्री कळवण्यात आल्याचे आमदार विलास भुमरे यांनी सांगितले. संघटनात्मक बांधणीसाठी पक्षाकडून आतापर्यंत दोन मेळावे झाले. प्रामुख्याने गाव आणि शाखा पातळीवर संघटन बांधणीवर लक्ष केंद्रित केले..दरम्यान, सिल्लोडचे फारसे पदाधिकारी दिसले नाही. माजी मंत्री आमदार अब्दुल सत्तार सध्या संघटनेत काहीसे अलिप्त आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत कोणतीही रिस्क नको म्हणून लोकसभेत दमदार संघटन आणि निवडणूक कौशल्य दाखवलेल्या आमदार विलास भुमरे यांच्याकडे त्यांच्या मतदारसंघासह सत्तार यांच्या प्रभावातील या मतदारसंघांची जबाबदारी सोपवण्यात आली..निष्क्रिय पदाधिकारी बदलणारराजेंद्र जंजाळ यांच्याकडे जिल्हाप्रमुख म्हणून शहरातील मध्य, पूर्व, पश्चिम मतदारसंघांची जबाबदारी आहे. तर भरत राजपूत यांच्याकडे गंगापूर, वैजापूर, कन्नड या मतदारसंघांची जबाबदारी आहे. महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत शिवसेनेची चांगली कामगिरी करण्यासाठी स्वतः मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांनी लक्ष घातले आहे..जबाबदारी पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्याकडे असून इच्छुकांतून योग्य उमेदवार निवडणे, पदाधिकाऱ्यांतून संभाव्य उमेदवारांसह निष्क्रिय पदाधिकाऱ्यांकडून जबाबदारी काढून अनुभवी, सक्रिय व्यक्तींकडे सोपवण्याची प्रक्रिया पुढील आठवड्यापासून सुरू होत असल्याचे शिवसेनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले..