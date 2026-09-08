छत्रपती संभाजीनगर

पत्नी प्रेमापोटी मूकबधिर

पत्नी प्रेमापोटी मूकबधिर
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पत्नी येईना नादायला; पतीचा मनोऱ्यावर ठिय्या! --- व्हिडिओ काॅलनंतर खाली उतरला ----- लोहा, ता. ७ (बातमीदार) : कोणत्या कारणास्तव कोण काय करील, याचा नेम राहिला नाही. मुखेड तालुक्यातील एका चाळीस वर्षीय मूकबधिर तरुणाने चक्क मोबाइलच्या टॉवरवर चढून स्वतःच्या पत्नीसोबत असलेले बॅनर झळकवत चार तास ‘शोले स्टाइल’ आंदोलन केले. त्याला कारणही तसेच होते. पत्नीला सासरची मंडळी नांदण्यास पाठवीत नसल्याने त्याने अशी शक्कल लढवली. चार तासानंतर पत्नीने व्हिडिओ कॉल केल्यानंतर तो खाली उतरला. ही घटना लोहा बसस्थानक परिसरात सोमवारी (ता. सात) सकाळी सातला घडली. लोहा शहरातील हळदव परिसरातील अफिया गफार घोडके हिचा मुखेड तालुक्यातील बेटमोगरा येथील शादुल मकदुम दौलताबादी याच्याशी एप्रिल २०२४ मध्ये रीतिरिवाजानुसार विवाह झाला. विशेष म्हणजे दोघेही पती-पत्नी मूकबधिर आहेत. हे दांपत्य तेलंगण राज्यात मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करते. दरम्यान, पत्नी माहेरी आल्यानंतर सासरकडील मंडळी तिला नांदण्यास पाठवत नाही, असा आरोप शादुल याचा आहे. यापूर्वी त्याने मागील आठ महिन्यांपूर्वी असेच आंदोलन केले होते. त्यानंतर सोमवारी सकाळी सहाच्या सुमारास लोहा बसस्थानकाच्या मागील भागात असलेल्या मोबाइल टॉवरवर चढून पत्नीचे बॅनर टॉवरवर झळकवत चार तास ‘शोले स्टाइल’ आंदोलन केले. ही माहिती पोलिसांनी शादुलच्या सासरकडील मंडळींना दिली. तसेच त्याच्या पत्नीशी व्हिडिओ कॉलद्वारे बोलणे करून दिले. अखेर दिलजमाई झाल्यानंतर शादुल चार तासाने, दहाला टॉवरवरून खाली उतरला आणि पोलिसांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेत आई-वडिलांकडे सोपविले. याप्रकरणी उशिरापर्यंत दौलताबादी आणि घोडके कुटुंबात चर्चा सुरू होती. यावेळी लोहा बसस्थानक परिसरात बघ्यांनी गर्दी केली होती. ----- लोहा : मोबाइल टॉवरवर पती-पत्नीचे बॅनर झळकविताना तरुण.

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