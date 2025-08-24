छत्रपती संभाजीनगर

Mohan Bhagwat: भारतीय पद्धतीने शेतीचा विकास हवा; मोहन भागवत : ज्येष्ठ पशुवैद्य प्रतिष्ठानचा वर्धापन दिन

Indian Agriculture: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी भारतीय पद्धतीने शेती व तंत्रज्ञान विकसित करण्याची गरज व्यक्त केली. जागतिक आव्हाने व टेरिफ धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना परवडणारी आणि स्वावलंबी शेती करण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
Mohan Bhagwat
Mohan Bhagwatsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : एखाद्या देशाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आखली जाणारी धोरणे कधी बदलतील, हे सांगता येत नाही. आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आखलेले टेरीफचे धोरण तसेच जागतिक आव्हान लक्षात घेऊन भारतीय पद्धतीने शेती विकास करायला हवा, त्यासाठी भारतीय पद्धतीचे तंत्रज्ञानात्मक बदलही आवश्यक आहेत, असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी व्यक्त केले.

Loading content, please wait...
Mohan Bhagwat
Development
agricultural news
Mohan Bhagwat agriculture development

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com