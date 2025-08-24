Mohan Bhagwat: भारतीय पद्धतीने शेतीचा विकास हवा; मोहन भागवत : ज्येष्ठ पशुवैद्य प्रतिष्ठानचा वर्धापन दिन

छत्रपती संभाजीनगर : एखाद्या देशाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आखली जाणारी धोरणे कधी बदलतील, हे सांगता येत नाही. आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आखलेले टेरीफचे धोरण तसेच जागतिक आव्हान लक्षात घेऊन भारतीय पद्धतीने शेती विकास करायला हवा, त्यासाठी भारतीय पद्धतीचे तंत्रज्ञानात्मक बदलही आवश्यक आहेत, असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी व्यक्त केले..ज्येष्ठ पशुवैद्य प्रतिष्ठानच्या २८ व्या वर्धापनदिनी ते बोलत होते. यावेळी ज्येष्ठ पशुवैद्य प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ. अशोक दिवाण व्यासपीठावर होते. डॉ. भागवत म्हणाले की, आपण अन्नाच्या बाबतीत स्वावलंबी झाले पाहिजे. शेतकऱ्यांनी शेती करावीच; पण ती त्यांना परवडली पाहिजे अन्यथा ते शेती सोडून देतील किंवा रोखीचे पीक घेतील. .शेतीतून मिळणारे उत्पन्न होणारा खर्च याचा विचार करता शेतकऱ्यांना मिळणारी रक्कम कमी आहे, पण शेती करण्याची ११-१२ हजार वर्षांपासूनची परंपरा आहे. भारतीय पद्धतीने शेती करायला पाहिजे. याचा अर्थ बाहेरचे सगळे नाकारायचे असे नाही. याचा अर्थ बाहेरचे सगळे टाकून द्या असे नाही..Beed Crime: होमगार्ड तरुणीचा खून मैत्रिणीकडून,मृतदेह फेकण्यासाठी घेतली मुलाची मदत.त्याचे एक भारतीय तंत्र विकसित करायला हवे. नवे तंत्रज्ञान शोधून त्याला भारतीय रूप द्यावे लागेल. शेतीत पाश्चात्य आणि आधुनिक तंत्रज्ञान आवश्यक तेथे वापरून भारतीय पद्धतीने शेती आणि पशुपालनाचा समन्वय साधत या क्षेत्रात काम करावे लागणार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. पशुवैद्यकशास्त्रात सर्वोच्च गुण प्राप्त करणारे विद्यार्थी व पशुपालन क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.