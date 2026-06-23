Chhatrapati Sambhajinagar: आनंदाचा सांगावा, मॉन्सून मराठवाड्यात; धाराशिव, लातूरपर्यंत मजल; बुधवारी इतर भागांत दाखल

छत्रपती संभाजीनगर: यंदा रेंगाळलेल्या मॉन्सूनने सोमवारी (ता. २२) मराठवाड्यातील धाराशिव आणि लातूरपर्यंत मजल मारली. बुधवारपर्यंत (ता. २४) तो मराठवाड्यातील उर्वरित भागांत दाखल होईल, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला..मराठवाड्यात बहुतांश ठिकाणी आज ढगाळ वातावरण होते. नांदेड जिल्ह्यातील उमरी, देगलूर, बिलोली, भोकर, लातूर जिल्ह्यांतील जळकोट, हिंगोलीच्या सेनगाव परिसरात वादळी वाऱ्यासह तुरळक ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस झाला..Qatar LNG Plant Explosion : कतारच्या एलएनजी प्लँटमध्ये भीषण स्फोट; १२ भारतीयांचा होरपळून मृत्यू, भारतीय दुतावासाकडून चिंता व्यक्त.जालना शहरासह भोकरदन, बदनानापूर, घनसावंगी तालुक्यांच्या काही भागांत पावसाने हजेरी लावली. ठिकठिकाणी वादळी वाऱ्याचा तडाखा बसला. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण शहरात दुपारनंतर अचानक काळे ढग दाटून येत वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस सुरू झाला..यामुळे वातावरणात गारवा निर्माण होऊन नागरिकांना उकाड्यापासून दिलासा मिळाला. पंचायत समिती विश्रामगृहासमोर झाडाची फांदी पडून एका चारचाकीचे नुकसान झाले. बालाजी विहार परिसरात पाण्याची टाकी उडून किरकोळ पडझड झाली. खुलताबाद आणि वैजापूर तालुक्यांतील काही भागांतही पाऊस झाला..CM Vijay Thalapathy Jan Gan Man: विजय थलपतींचा धाडसी निर्णय, तब्बल २५ वर्षांचा नियम मोडला; तामिळ विधानसभेत पहिल्यांदाच राष्ट्रगीत गायले.मॉन्सूनची वाटचाल पुन्हा सुरूपुणे: सुमारे दोन आठवडे थांबलेली मॉन्सूनची वाटचाल पुन्हा सुरू झाली आहे. अरबी समुद्रातील हवामान अनुकूल झाल्याने कोकणात अलिबागपर्यंत; तर मध्य महाराष्ट्रात पुण्यापर्यंत मान्सून आज पुढे सरकला. येत्या दोन दिवसांत मुंबईसह राज्याच्या आणखी काही भागांत मॉन्सून प्रगती करू शकतो, असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र (आयएमडी) विभागाने वर्तविला आहे.आयएमडीने दिलेल्या माहितीनुसार, मॉन्सूनची अरबी समुद्रातील शाखा सक्रिय झाली असून, मॉन्सूनने कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याचा काही भाग व्यापला. मॉन्सूनच्या प्रगतीची उत्तरसीमा सध्या अलिबाग, पुणे, निजामाबाद, दंतेवाडा, बालंगीर, सुंदरगढ, छत्रा, गया, मुझफ्फरपूर येथून जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.