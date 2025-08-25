छत्रपती संभाजीनगर

Organ Donation: सिल्लोड तालुक्यातील या प्रेरणादायी कृतीने स्थानिकांमध्ये आदर आणि कौतुकाची भावना निर्माण

Sillod News: सिल्लोड तालुक्यातील उपळी येथील पद्माबाई औटे यांनी मुलाचे प्राण वाचवण्यासाठी स्वतःची किडनी दिली. शस्त्रक्रियेनंतर दोघांची प्रकृती स्थिर आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पळशी : सिल्लोड तालुक्यातील उपळी येथील पद्माबाई औटे यांनी मुलाचे प्राण वाचवण्यासाठी स्वतःची किडनी दान केली. ज्यामुळे परिसरात भावनिक वातावरण निर्माण झाले आहे.

