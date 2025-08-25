Organ Donation: सिल्लोड तालुक्यातील या प्रेरणादायी कृतीने स्थानिकांमध्ये आदर आणि कौतुकाची भावना निर्माण

पळशी : सिल्लोड तालुक्यातील उपळी येथील पद्माबाई औटे यांनी मुलाचे प्राण वाचवण्यासाठी स्वतःची किडनी दान केली. ज्यामुळे परिसरात भावनिक वातावरण निर्माण झाले आहे..किशोर औटे गेल्या काही महिन्यांपासून मूत्रपिंडाच्या आजाराने त्रस्त होता. स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू असतानाही प्रकृतीमध्ये सुधारणा होत नव्हती. शेवटी डॉक्टरांनी तातडीने किडनी प्रत्यारोपण करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. योग्य दाता नसल्यामुळे कुटुंब चिंतेत होते. अशा कठीण प्रसंगी आई पद्माबाई यांनी धाडस दाखवून स्वतःची किडनी देण्याचा निर्णय घेतला..छत्रपती संभाजीनगर शहरातील खासगी डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आणि डॉ. सचिन सोनी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही शस्त्रक्रिया पार पडली. शस्त्रक्रियेनंतर आई व मुलगा दोघांचीही प्रकृती स्थिर असून लवकरच ते घरी परतणार असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली..Gutkha Seized in Ahilyanagar : चार लाखांच्या गुटख्यासह तंबाखू जप्त, एकाला अटक.या यशस्वी शस्त्रक्रियेनंतर बहिणी दीपाली सुदाम कदम आणि रूपाली विजय आवारे यांनी नवस पूर्ण करून पेढे वाटले. यावेळी ग्रामस्थ अमोल मवाळ, सुदाम कदम, विजय आवारे, समाधान गायकवाड, बाजीराव औटे, गणपत औटे, सुभाष औटे, तान्हाजी औटे, मनोज शेजूळ उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.